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ЗСУ знищили російську ракету Х-59 над Дніпром

Архівне фото: ЗСУ знищили російську ракету Х-59 над Дніпром (facebook com kpszsu)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України сьогодні, 6 грудня, знищили російську ракету Х-59 над Дніпром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

"Керовану авіаційну ракету знищено", - йдеться в повідомленні.

Військові уточнили, що йдеться про місто Дніпро, відповідно її збили над обласним центром.

Також у командуванні нагадали українцям, що не варто забувати про заходи безпеки під час повітряних тривог.

Російські повітряні удари по Україні

Російські окупанти практично кожен день завдають ударів по мирних містах України, із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різного типу. Так, нагадаємо, що така повітряна атака була у цієї ночі.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі прогриміла серія вибухів сьогодні вдень, 6 грудня. Перед цим у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги у ніч проти 6 грудня лунали вибухи в Хмельницькому районі. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил ППО в регіоні.

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