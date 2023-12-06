ЗСУ знищили російську ракету Х-59 над Дніпром

Сили оборони України сьогодні, 6 грудня, знищили російську ракету Х-59 над Дніпром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".
"Керовану авіаційну ракету знищено", - йдеться в повідомленні.
Військові уточнили, що йдеться про місто Дніпро, відповідно її збили над обласним центром.
Також у командуванні нагадали українцям, що не варто забувати про заходи безпеки під час повітряних тривог.
Російські окупанти практично кожен день завдають ударів по мирних містах України, із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різного типу. Так, нагадаємо, що така повітряна атака була у цієї ночі.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі прогриміла серія вибухів сьогодні вдень, 6 грудня. Перед цим у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Під час повітряної тривоги у ніч проти 6 грудня лунали вибухи в Хмельницькому районі. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил ППО в регіоні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.