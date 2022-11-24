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ЗСУ знищили російський ракетний комплекс, з якого вбили немовля у Вільнянську

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Україна, Четвер 24 листопада 2022 22:23
ЗСУ знищили російський ракетний комплекс, з якого вбили немовля у Вільнянську Фото: російська зенітно-ракетна система С-300 (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Вчора, 23 листопада, ЗСУ знищили ракетний комплекс С-300, з якого російські терористи влучили у пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Рашисти отримали першу ластівку помсти за вбивство немовля у Вільнянську Запорізької області. ЗСУ знищили ракетний комплекс С-300, з якого російські терористи влучили у місцевий пологовий будинок", - написав Федоров.

Повідомляється, що 23 листопада близько 13:40 у селі Зелений Яр українські військові ліквідували ворожий ракетний комплекс С-300.

За словами очевидців, спочатку було два потужні вибухи, потім третій ще потужніший - спрацювала детонація.

"Окупанти запанікували - розпочали обшуки, виводили мешканців з домівок, перевіряли телефони. Було чутно автоматні черги. Проте наші бійці вкотре довели - ми не пробачимо ворога. Все рашистське буде ліквідоване", - додав міський голова.

Нагадаємо, російські війська вночі 23 лисопада обстріляли ракетами пологове відділення лікарні у Волнянську Запорізької області. Внаслідок атаки загинуло немовля.

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