ВСУ уничтожили российский ракетный комплекс, из которого убили младенца в Волнянске

Вчера, 23 ноября, ВСУ уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого российские террористы попали в роддом в Волнянске Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Фёдорова.

"Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Волнянске Запорожской области. ВСУ уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого российские террористы попали в местный роддом", - написал Федоров.

Сообщается, что 23 ноября около 13:40 в селе Зеленый Яр украинские военные ликвидировали вражеский ракетный комплекс С-300.

По словам очевидцев, сначала было два мощных взрыва, потом третий еще более мощный - сработала детонация.

"Оккупанты запаниковали - начали обыски, выводили жильцов из домов, проверяли телефоны. Были слышны автоматные очереди. Однако наши бойцы еще раз доказали - мы не простим врага. Все рашистское будет ликвидировано", - добавил городской глава.