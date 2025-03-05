ЗСУ знищили понад десяток одиниць техніки та систему РЕБ росіян на Лиманському напрямку

ЗСУ на Лиманському напрямку знищили понад десяток одиниць техніки ворога та систему РЕБ. Удари були здійснені пілотами безпілотних систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Пілоти ударних безпілотників батальйону безпілотних систем, що діють на Лиманщині, за останні кілька днів знищили значну кількість російської техніки.
У результаті бойових дій було знищено дві бойові броньовані машини, два Камази, "буханка" з боєприпасами, мотоцикл, дві артилерійські гармати, зенітку, чотири міномети, а також РЕБ (радіоелектронну боротьбу) і антену.
Ці удари стали частиною постійної роботи українських сил на Східному напрямку, спрямованої на знищення техніки ворога та посилення оборонних позицій.
Нагадаємо, що українські військові за допомогою FPV-дрона вразили російський комплекс РЕБ "Поле-21", також було порушено логістику ворога.
Крім того, в ночі з 27 на 28 січня, в місті Воронеж, Російська Федерація втратила два дорогих комплекси радіоелектронної боротьби Р-300Ж "Житель".