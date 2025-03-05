ЗСУ знищили понад десяток одиниць техніки та систему РЕБ росіян на Лиманському напрямку

Пілоти ударних безпілотників батальйону безпілотних систем, що діють на Лиманщині, за останні кілька днів знищили значну кількість російської техніки.

У результаті бойових дій було знищено дві бойові броньовані машини, два Камази, "буханка" з боєприпасами, мотоцикл, дві артилерійські гармати, зенітку, чотири міномети, а також РЕБ (радіоелектронну боротьбу) і антену.

Ці удари стали частиною постійної роботи українських сил на Східному напрямку, спрямованої на знищення техніки ворога та посилення оборонних позицій.