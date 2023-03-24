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ЗСУ знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА за добу

Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 24 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок п'ятниці, 24 березня, українські військові ліквідували за добу 1020 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 169 170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки, 23 ББМ і дві ракети та 5 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 169170 (+1020) осіб ліквідовано;
  • танків - 3574 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 6921 (+23) одиниць;
  • артилерійських систем - 2616 (+8) одиниць;
  • РСЗВ - 511 (+0) одиниць;
  • кошти ППО - 276 (+3) одиниць;
  • літаків - 305 (+0) одиниць;
  • вертольотів - 290 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2208 (+5) одиниць;
  • крилаті ракети - 911 (+2) штук;
  • кораблі/катери - 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5464 (+12) одиниць;
  • спеціальна техніка - 277 (+4) одиниць.

Як повідомлялось, українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальні дії.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ провели контрнаступальну операцію в Запорізькій області, тоді як окупанти хочуть взяти в оточення Авдіївку.

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