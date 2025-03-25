ЗСУ знищили північнокорейську установку САУ "Коксан" в Донецькій області

ЗСУ знищили чергову північнокорейську САУ "Коксан" на Донеччині. Це вже п’ята така установка за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил Безпілотних Систем ЗС України.

САУ М-1978 "Коксан" оснащена 170-мм гарматою, що дозволяє їй стріляти на дистанцію до 60 км, роблячи її однією з найбільш дальнобійних артилерійських систем в арсеналі Росії.

Через нестачу ствольної артилерії армія РФ змушена використовувати самохідні установки, такі як "Коксан", що були надані Північною Кореєю.

З початку повномасштабного вторгнення українські сили знищили понад 25 тисяч артилерійських систем ворога.

Це вже п’ята така установка, виведена з ладу підрозділами Сил безпілотних систем за останній місяць.

Українські військові в черговий раз вразили ворожу артилерійську установку. Оператори 413-го батальйону "Рейд" виявили і вивели з ладу північнокорейську самохідну артилерійську установку М-1978 "Коксан" на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що українські прикордонники знищили самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" на Краматорському напрямку. Також було ліквідовано позиції росіян та самих окупантів.

Крім того, українські бійці завдали серйозних втрат ворогові на східному напрямку. За допомогою FPV-дронів ЗСУ знищили кілька одиниць техніки російських окупантів і підбили САУ 2С4 "Тюльпан".

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