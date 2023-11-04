ЗСУ знищили колону російської бронетехніки під Вугледаром: карти боїв ISW

Українські війська завдали ударів по колоні РФ біля Вугледара і знищили десятки одиниць російської бронетехніки. Також ЗСУ здійснили наземні атаки на лівому березі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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