ЗСУ знищили кілька місць зосередження окупантів та комплекс С-300, - Генштаб

Противник вкотре завдав ракетних та авіаційних ударів по багатолюдних мирних українських містах. Внаслідок масованого ракетного удару за цю добу постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Вкотре загинули громадянські люди.

Протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних ударів. Для ударів по містах та селах противник використовував крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Силами та засобами Повітряних Сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.

Водночас ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, обстрілює позиції наших військ, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Формування наступального угруповання у Білорусі не відзначено, загрози наступу з території республіки Білорусь станом на 10 жовтня немає.

В інших напрямках противник робив обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода, Вірнопілля та Миропілля; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також танків у районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам'янка, Дворічна та Стельмахівка;

напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода, Вірнопілля та Миропілля; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, у районі населеного пункту Білогорівка;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, у районі населеного пункту Білогорівка; на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Майорськ, Курдюмівка та Нью-Йорк;

напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Майорськ, Курдюмівка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вогневої поразки зазнали райони Первомайського, Вугледара, Невельського та Мар'їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Дорожнянка, Темирівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку ворог посилив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. За поточну добу здійснив понад 93 артилерійські обстріли, що майже втричі більше, ніж за минулу добу. Окрім позицій наших військ, вогневий вплив зазнали і населені пункти. Найбільше постраждали Нікополь, Вишетарасівка та Новокиївка.

Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, станом на 9 жовтня батальйонна тактична група противника, що діяла на Херсонському напрямку, від 150 мотострілецької дивізії, що складалася переважно з відмобілізованих військовослужбовців, вже втратила понад 520 осіб загиблими.

У той самий час противник продовжує прикриватися населенням тимчасово окупованих територій, як живим щитом. Так, в окремих навчальних закладах Ясинуватського району Донецької області одночасно з навчальним процесом продовжується розміщення військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Поряд із відбиттям повітряного нападу противника, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 5 ударів. Підтверджено поразку трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів супротивника.