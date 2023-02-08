ЗСУ знищили 30 одиниць техніки росіян під Вугледаром: карти боїв

Контрнаступ ЗСУ на заході Харківської та сходу Луганської областей

7 лютого російські сили здійснили обмежені наземні атаки поблизу Сватового та Кремінної. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російську наземну атаку біля Новоселівського, за 13 км на північний захід від Сватового.

Спонсороване Кремлем інформаційне агентство РІА Новини опублікувало кадри, як повідомляється, як російські сили відбивають українську наземну атаку в Новоселівському в невстановлену, але ймовірно недавню дату. На геолокаційних кадрах, опублікованих 6 лютого, видно, як російські танки Т-90 ведуть вогонь по українських силах у Новоселівському.

Український Генштаб також повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки поблизу Кремінної та Діброви (5 км на південний захід від Кремінної). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися на кілька кілометрів біля Білогорівки, звідки, як він стверджував, раніше відійшли українські сили. Українські сили все ще зберігають присутність у Білогорівці, як нещодавно повідомила ISW.

Російські джерела дедалі частіше розглядають російські наступальні операції навколо Сіверська (17 км на південний захід від Кремінної) як підтримку ширших зусиль проти Лимана (23 км на захід від Кремінної), а не проти Бахмуту. Глава так званої "ДНР" Денис Пушилін стверджував, що російські війська зазнали невідомих успіхів під Сіверськом і стверджував, що російські сили повинні взяти Сіверськ, щоб потім взяти Лиман. Деякі російські "воєнкори" стверджували, що російські війська просуваються до Сіверська з північного сходу в районі Білогорівки, зі сходу в районі Золотарівки та з південного сходу в районі Спірного.

Ситуація на Донбасі

7 лютого російські війська продовжили наземні атаки навколо Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута поблизу Верхокам'янського (30 км на північний схід) та Веселого (17 км на північний схід); на північ від Бахмута поблизу Залізнянського (6 км на північ), Красної Гори (4 км на північ), Парасковіївки (5 км на північ); та на захід від Бахмута біля Іванівського (5 км на захід).

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, підтверджують тактичне просування росіян на північ від Бахмуту поблизу Благодатного (7 км на північ від Бахмута) та Красної Гори. Російські "воєнкори" стверджували, що сили групи "Вагнера" продовжують спроби взяти Красну Гору та Парасковіївку, але українські війська досі утримують ці два населені пункти. Один військовий блогер стверджував, що "Вагнер" очистив до 50 відсотків Красної Гори.

Декілька російських джерел також стверджували, що сили групи "Вагнера" досягли траси Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут, але не надали конкретних даних про те, де це могло статися. Російські "воєнкори" продовжують повідомляти, що українські війська зберігають контроль над Іванівським, критично важливим населеним пунктом уздовж T0504. Незалежно від того, чи досяг "Вагнер" T0504, вони вже досить близько до шосе, щоб суттєво загрожувати можливостям поставок України на цьому маршруті. Той факт, що українська оборона Бахмута продовжується, незважаючи на відчутні загрози для Т0504, свідчить про те, що його блокування не буде тією оперативно-значущою перемогою, як це представляли російські джерела.

Російські сили не здійснювали жодних підтверджених наземних атак у районі міста Авдіївка-Донецьк або на заході Донецької області 7 лютого. Російський військовий блогер повідомив, що елементи батальйонів так званої "ДНР" відповідають за дії в районі Авдіївки. Російське ЗМІ RT опублікувало репортаж з Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька) і стверджувало, що українські сили ведуть бої за західну частину населеного пункту, але українським силам важче утримувати свої укріпрайони через великі втрати.

Російські та українські джерела повідомили, що ввечері 6 лютого українські війська здійснили обмежені контратаки поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька). Кадри та зображення, опубліковані в соціальних мережах, показують наслідки українських ударів по російських позиціях поблизу Вугледара, а український офіцер запасу стверджував, що російські війська втратили до 30 одиниць бронетехніки під час контратак і супутніх ударів.

"Південна вісь"

7 лютого російські війська не здійснили підтверджених територіальних здобутків на "Південній осі". Член Запорізької обласної окупаційної адміністрації Володимир Рогов заявив, що російські війська убезпечили свої передові позиції в Запорізькій області та зміцнюють нові позиції, захоплені в січні.

Радник Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань 6 лютого заявив, що російські війська продовжують обстріли східного (лівого) берега Дніпра, щоб заохотити українських цивільних осіб переселятися глибше на окуповані території. Крім того, 7 лютого українські сили продовжують обстрілювати райони концентрації росіян у Херсонській області.

Хлань додав, що українські сили знищили російський плавзасіб і завдали ударів по російській базі на східному березі річки Дніпро. На геолокаційних записах, опублікованих 7 лютого, видно удар безпілотника та артилерії Держприкордонслужби України по позиціях росіян у Кардашинці (13 км на південь від Херсона на східному березі Дніпра) Херсонської області. 7 лютого російські війська продовжували регулярні обстріли Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Російсько-окупаційна влада продовжує намагатися консолідувати контроль над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС). Радник глави "Росенергоатому" Ренат Карчаа 7 лютого заявив, що російські ремонтники завершують будівництво споруд для захисту сховища ядерних відходів від обстрілів. Карчаа стверджував, що українських працівників, які відмовилися підписати контракти з "Росенергоатомом", не допускають до роботи на ЗАЕС.