ЗСУ знешкодили сім ворожих дронів у Нікопольському районі

Збройні сили України сьогодні, 4 листопада, знешкодили сім російських дронів у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
Зазначається, що з самого ранку росіяни тероризували населені пункти Нікопольського району.
"Під ворожий вогонь потрапили Нікополь та села Марганецької, Червоногригорівської та Покровської сільської громад", - йдеться в заяві.
Фото: Наслідки ударів (t.me/Yevtushenko_E)
Для вогневого ураження було задіяно вісім БпЛА-камікадзе та здійснено шість обстрілів зі ствольної артилерії.
Євтушенко повідомив, що було пошкоджено вісімнадцять приватних будинків, три господарські споруди, приватне і промислове підприємства, автотранспорт, гаражі, лінії газо- та електромережі.
Сили оборони України знешкодили сім БпЛА-камікадзе з восьми. У межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій.
Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Сьогодні повідомлялось, що росіяни вдарили по Нікополю в Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.
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