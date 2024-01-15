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ЗСУ знешкодили шість ворожих дронів-камікадзе в Нікопольському районі

Нікопольський район, Понеділок 15 січня 2024 21:33
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ЗСУ знешкодили шість ворожих дронів-камікадзе в Нікопольському районі Архівне фото: ЗСУ знешкодили шість дронів-камікадзе росіян в Нікопольському районі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України сьогодні, 15 січня, змогли знешкодити шість дронів-камікадзе, якими окупанти намагалися атакувати Нікопольський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

"Протягом дня окупанти атакували Нікополь і населені пункти Марганецької та Мирівської громад. Двічі обстрілювали зі ствольної артилерії та спрямували дев'ять дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

За його словами, на всіх територіях люди залишилися неушкодженими. Пошкоджено кілька господарських будівель.

Силам оборони України вдалося знешкодити шість дронів-камікадзе з дев'яти.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Раніше повідомлялось, що російські війська вперше атакували Нікополь Дніпропетровської області, використавши дрони з камерами нічного бачення.

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