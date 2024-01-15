ВСУ обезвредили шесть вражеских дронов-камикадзе в Никопольском районе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко .

"В течение дня оккупанты атаковали Никополь и населенные пункты Марганецкой и Мировской громад. Дважды обстреливали из ствольной артиллерии и направили девять дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

По его словам, на всех территориях люди остались невредимыми. Повреждены несколько хозяйственных построек.

Силам обороны Украины удалось обезвредить шесть дронов-камикадзе из девяти.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские войска впервые атаковали Никополь Днепропетровской области, использовав дроны с камерами ночного видения.