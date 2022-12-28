ЗСУ знайшли приховані позиції росіян під Бахмутом та завдали удару (відео)

"Вигнали росіян з позиції - виженемо і з України! Окупанти облаштували приховані позиції у лісосмузі під Бахмутом. Проте оператори дронів 30 ОМБр знайшли їх і там! Кілька влучних скидань гранат - і ворог, зазнавши втрат, ганебно втік. Так само проженемо його і з нашої землі!" - йдеться в описі під відео.

Раніше українські бійці показали, як знищують російських військових на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, нещодавно наші захисники показали "трофеї" після штурмів окупантів під Бахмутом.

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