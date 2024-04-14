ЗСУ не зможуть захиститися від російського наступу, якщо США перестануть допомагати, - ISW

Російські війська, навіть погано оснащені, зможуть проводити наступ, якщо США затримуватимуть або не надаватимуть військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

За словами ISW, поточна схема російських наступальних операцій дозволяє елементам підрозділів, що беруть участь у менш інтенсивних діях, відпочивати і відновлюватися, тоді як інші підрозділи, які, ймовірно, відпочили або недавно отримали підкріплення.

Потім російські війська можуть активізувати зусилля на іншому оперативному напрямку, змусивши українські сили перерозподілити свої оборонні ресурси по всій зоні бойових дій та створивши вразливості, якими можуть скористатися російські сили.

ISW повідомляє, що російські війська створюють резерви оперативного та стратегічного рівня, здатні підтримувати поточні наступальні операції в Україні, ймовірно, для підтримки очікуваних весняно-літніх наступів.

За оцінками співробітників інституту, ці резерви навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або експлуатаційних сил другого ешелону, здатних проводити великомасштабні механізовані атаки у 2024 році, поки українські війська мають засоби для опору їм.

Російські війська, швидше за все, використовували б ці резерви для доукомплектування або посилення існуючих формувань і продовжили б атаки, що виснажують, під керівництвом піхоти з випадковими обмеженими кидками механізованої техніки в обраному ними напрямку в ключові моменти.

Однак, якщо США не відновлять надання допомоги Україні та українським силам, як і раніше, не вистачатиме необхідної артилерії і, зокрема, боєприпасів для протиповітряної оборони, навіть погано навчені та погано оснащені російські війська можуть бути в змозі проводити успішні наступальні операції.