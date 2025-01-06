ЗСУ зможуть використати на фронті безпілотний комплекс D-21

Зазначається, що безпілотний комплекс D-21 створено для виконання логістичних завдань. Він може перевозити харчі, боєприпаси, військове спорядження, евакуювати поранених. Цей комплекс працює у двох режимах - ручному і автоматичному, коли рухається заданим маршрутом із визначеною швидкістю.

Він має стійкий до радіоелектронних завад канал управління, а пілот керує платформою із захищеного місця.

D-21 обладнано безшумним електричним двигуном і всюдихідними шинами низького тиску. Це створює для нього високу прохідність бездоріжжям, трясовиною і неглибокими водними перешкодами. Також вони можуть рухатись навіть після пробиття.

Унікальність цього комплексу у тому, що на D-21 можна встановити дистанційний бойовий модуль з кулеметом. За такої комплектації робот може виконувати завдання вогневого ураження або вогневої підтримки.

Саме про це раніше розповідав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, бойова частина робота вже пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових.

"У планах розробників - інтегрувати в робота натовські види озброєння та посилити стійкість до ворожого РЕБу. Зараз команда працює над масштабуванням виробництва", - розповів Федоров.