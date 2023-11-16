ВСУ получили территориальные успехи к югу от Бахмута: карты боев ISW

Украинские войска продолжили ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и продвинулись юго-восточнее Торецка. Также ВСУ продвигаются на западе Запорожской области и атакуют на левом берегу Херсонской.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что российские войска якобы незначительно продвинулись к востоку от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска) и к западу от Владимировки (19 км к северо-западу от Сватового).

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении в районах Синковки, Петропавловки и Ивановки, а также на Лиманском направлении в районе Нади и Серебрянского леса.

Российские источники утверждали, что украинские войска вели штурм на линии Купянск-Кременная 15 ноября. Российские "военкоры" сообщали, что украинские силы атаковали в лесной зоне к западу от Кременной и пытаются оттеснить российские силы из Торского.

Бои в Донецкой области

15 ноября русские войска продолжали наступление вдоль северного и южного флангов Бахмута. Российский "военкор" утверждал, что неопределенные подразделения ВДВ РФ пытаются восстановить утраченные позиции в неопределенном районе к югу от Берховского водохранилища.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские и украинские войска ведут активные бои за контроль над ключевыми высотами вблизи Клищиевки, и заявили, что украинские силы удерживают высоты западнее населенного пункта.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили все российские штурмы возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Спикер Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска, вероятно, готовятся начать новые штурмы, усилив артиллерийский огонь вокруг Бахмута.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают атаковать южный фланг Бахмута.

15 ноября украинские войска совершили локализованные атаки к югу от Бахмута и подтвердили территориальные достижения. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвинулись юго-восточнее Торецка (23 км юго-западнее Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к востоку от Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки) и Первомайского, а также вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и Водяного.

Российские источники утверждают, что 15 ноября украинские войска контратаковали на Авдеевском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что украинские войска сохраняют контроль над Авдеевским коксохимическим заводом.

Российские войска 15 ноября продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Украинский Генштаб сообщил о неудачных атаках россиян вблизи Марьинки и вблизи Новомихайловки.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские войска продолжают создавать военные базы вне промышленных зон в оккупированном Мариуполе. Андрющенко отметил, что в состав этих военных баз входят склады боеприпасов и казармы, где проживает от 100 до 150 человек.

Крымская партизанская группировка "Атеш" сообщила, что российские войска создали военную базу в Мангуше (14 км юго-западнее Мариуполя), где есть состав топлива, по меньшей мере 10 боевых бронированных машин, четыре системы ПВО, командный пункт и штаб.

"Южная ось"

Российские войска продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской областей и не продвигались 15 ноября.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Старомайорского, Новодаровки, Пречистовки (17 км юго-восточнее Великой Новоселки). Российский "военкор" утверждал, что войска РФ также атаковали вблизи Урожайного, Новодонецкого и Новомайорского.

15 ноября украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись. Известный российский военный блоггер утверждал, что украинские силы добились определенного прогресса в неопределенном районе западной Запорожской области.

Российский "военкор" утверждал, что 13-15 ноября войска РФ якобы продвинулись на 700 метров в лесную зону вблизи Роботиного и в окрестности Пятихаток.

15 ноября украинские войска продолжали более масштабные, чем обычно, операции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские блоггеры утверждали, что украинские войска совершили атаки из центра Крынок и также атакуют вблизи Поймы и Песчановки.

Представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска отбрасывают российские силы на три-восемь километров от левого берега Днепра в Херсонской области. Географический масштаб этих описанных усилий значительно больше, чем то, что показывает любой доступный открытый источник.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска предположительно разработали план ликвидации украинских позиций на левом берегу путем формирования трех тактических групп. Он заявил, что российские войска планируют использовать две группы для фланга на трассе Олешки-Новая Каховка и в районе Крынок из районов Корсуньки и Казачьего Лагеря, а третья группа будет наступать близ Кринок.