ЗСУ збили іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136

Українські військові збили іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136. ЗСУ показали його двигун, що має розмір движка мотоцикла "Ява".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратком ЗСУ.
"Це двигун одного з іранських безпілотників Shahed-136", який збили вчора. Розміром з движок "Яви", двоколісної мрії байкерів епохи пізнього "совка", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник під Куп'янськом Харківської області.
Раніше в Україні заявили, що ударні безпілотники, які Іран передав Росії, спіткає та сама доля, що й інші БПЛА, що застосовує Міноборони РФ на території України - вони будуть збиті.
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