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ЗСУ збили безпілотник над Дніпропетровською областю

Четвер 30 листопада 2023 22:56
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ЗСУ збили безпілотник над Дніпропетровською областю Ілюстративне фото: ЗСУ збили безпілотник над Дніпропетровською областю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові сьогодні, 30 листопада, збили російський дрон у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

Чиновник розповів, що військові повітряного командування "Схід" "приземлили" ворожий безпілотник у Нікопольському районі.

Більш детальних подробиць Лисак не розкрив.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, увечері Повітряні сили Збройних сил України зафіксували запуск дронів-камікадзе "Шахед". Пуск був проведений у тимчасово окупованому Криму.

Після цього тривогу оголошували у Дніпропетровській області. Жителів Кривого Рогу попереджали, що в їхній бік рухаються дрони.

Станом на 22:50 повітряної тривоги у Дніпропетровській області немає.

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