ЗСУ збили безпілотник над Дніпропетровською областю

Українські військові сьогодні, 30 листопада, збили російський дрон у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

Чиновник розповів, що військові повітряного командування "Схід" "приземлили" ворожий безпілотник у Нікопольському районі. Більш детальних подробиць Лисак не розкрив. Що передувало Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, увечері Повітряні сили Збройних сил України зафіксували запуск дронів-камікадзе "Шахед". Пуск був проведений у тимчасово окупованому Криму. Після цього тривогу оголошували у Дніпропетровській області. Жителів Кривого Рогу попереджали, що в їхній бік рухаються дрони. Станом на 22:50 повітряної тривоги у Дніпропетровській області немає.