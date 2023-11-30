ЗСУ збили безпілотник над Дніпропетровською областю
Українські військові сьогодні, 30 листопада, збили російський дрон у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.
Чиновник розповів, що військові повітряного командування "Схід" "приземлили" ворожий безпілотник у Нікопольському районі.
Більш детальних подробиць Лисак не розкрив.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, увечері Повітряні сили Збройних сил України зафіксували запуск дронів-камікадзе "Шахед". Пуск був проведений у тимчасово окупованому Криму.
Після цього тривогу оголошували у Дніпропетровській області. Жителів Кривого Рогу попереджали, що в їхній бік рухаються дрони.
Станом на 22:50 повітряної тривоги у Дніпропетровській області немає.
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