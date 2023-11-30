Фото: окупанти запустили "Шахеди" по Україні з півдня (колаж РБК-Україна)

Російські війська сьогодні, 30 листопада, увечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Пуск зафіксували у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

"Увага! Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з Чауди (Крим)", - сказано у повідомленні. Повітряні сили закликають українців стежити за повідомленнями та не ігнорувати сигнали тривог. Атаки "Шахедів" Нагадаємо, російські солдати регулярно атакують Україну за допомогою ударних дронів. Для ударів вони використовують іранські безпілотники "Шахед". Такі атаки відбуваються вночі, оскільки у темний час доби ворожі дрони складніше помітити. Остання спроба ударів за допомогою дронів відбулася сьогодні, 30 листопада, вночі. Загалом ворог випустив 20 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони змогли збити 14 дронів ворога.