ЗСУ зберігають позиції у Вугледарі й Костянтинівці, РФ тисне на кількох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

26 вересня українські війська продовжили штурмові дії у Глушковському районі Курської області, але підтвердженого просування не було.

Російські джерела та Міноборони РФ розповідали, що путінські війська відбили українські штурми на південь від н.п. Глушково в районі Нового Путі, Веселого та Медвеже.

Також у Міноборони РФ стверджували, що російські війська атакували біля Нового Путі.

25 вересня російський "воєнкор" заявляв, що війьска РФ начебто відбили українську механізовану атаку в напрямку Веселого (на південь від Глушково).

26 вересня ЗСУ продовжили штурм в раойні "українського плацдарму" в Курській області, але просування не зафіксоване.

26 вересня у Міноборони РФ заявили, що російські війська відбили український штурм у напрямку Обуховки (на південь від Коренево). А російський блогер стверджував, що ЗСУ атакували російські позиції на околицях Любимівки (на південний схід від Коренево) 25 вересня.

26 вересня війська РФ продовжили штурми в "українському плацдармі" в Курській області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські джерела та Міноборони РФ заявляли, що 25 і 26 вересня російські війська здійснили штурм на південний схід від Коренево в районах Любимівки, Даріно і Миколаєво-Дар'їно та на південь від Суджі в районі Плехово.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська 25 вересня завдали 15 авіаударів 26 плануючими бомбами по невстановлених цілях у Курській області.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Повідомляється, що російські загарбники нещодавно трохи просунулися у Харківській області, але 26 вересня не було підтверджених змін лінії фронту там.

25 вересня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ просунулися приблизно на 500 метрів на південь від Глибокого вздовж водосховища, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російські окупанти продовжували наступ в районі Липців і Глибокого, Вовчанська і Тихого.

Російський блогер опублікував кадри, на яких нібито показано, як війська РФ обстрілюють міст через річку Вовчу по вулиці Соборній у Вовчанську, і стверджував, що українська піхота більше не може використовувати міст для переходу через річку.

Операція №2 - Луганська область

25 і 26 вересня російські окупанти продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було.

25 вересня російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ начебто просунулися на глибину 450 метрів у північній частині Макіївки та захопили більшу частину Невського, але в ISW не знайшли підтвердження.

Інше російське джерело стверджувало 26 вересня, що путінські війська просунулися на північ від Піщаного та нібито відкинули ЗСУ з позицій у напрямку Кругляківки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Лозової, Новосадового, Греківки, Невського, Новолюбівки, Торського, Зарічного та в напрямку Ямполя 25 і 26 вересня.

Операція №3 - Донецька область

26 вересня російські загарбники на Сіверському напрямку продовжували наступальні дії в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на північ від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, що окупанти просунулися в західній частині Калинівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФтакож просунулися на південь від Часового Яру в напрямку Ступочок, але в ISW не знайшли підтвердження.

25 і 26 вересня російські загарбники продовжували наступати біля Миньківки та Григорівки, біля самого Часового Яру, коло Кліщіївки та поблизу Білої Гори.

26 вересня війська РФ продовжили наступ у районі Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська незначно просунулися в центрі Торецька, але в ISW не знайшли підтвердження.

25 і 26 вересня російські загарбники продовжували штурм біля самого Торецька, в районі Нелипівки, Леонідівки та в напрямку Щербинівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на схід і південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри від 24, 25 і 26 вересня показують, що окупанти просунулися в східнучастину Миколаївки, на північ і північний схід від Миколаївки та у північну частину Гірника.

Російські блогери стверджували, що війська РФ також просувалися вздовж залізничної лінії на північ від Цукуриного, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

У Міноборони РФ заявляли про захоплення Українська 26 вересня, хоча експерти ISW оцінюють, що цей населений пункт було окуповано, ймовірно, ще станом на 17 вересня, йдеться у звіті.

25 і 26 вересня російські загарбники наступали в районах Зеленого Поля, Новоторецького, Гродівки, Миколаївки, Крутого Яру, у районі Новогродівки, Лисівки, Селидового, Маринівки, Цукуриного, Гірника та Желанне Друге.

26 вересня російські окупанти продовжували наступальні дії на захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 25 і 26 вересня війська РФ штурмували поблизу Георгіївки та Максимілянівки.

Російські "воєнкори" повторили свої заяви про те, що війьска РФ начебто захопили Гостре, хоча в ISW ще не отримали підтвердження.

Сили оборони України зберігають позиції у Вугледарі та Костянтинівці. Українська бригада, яка обороняється у Вугледарі, повідомила, що ЗСУ зберігають позиції в цьому населеному пункті у відповідь на нещодавні західні повідомлення про протилежне.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися щонайменше на 200 метрів у східній частині Вугледара, та приблизно на 5 кв. км на північ від Пречистівки та на південь від Водяного. Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ мають вогневий контроль над усіма дорогами, що ведуть до Вугледара, й експерти ISW також не знайшли підтвердження цих тверджень.

Речник української бригади, яка обороняється біля Костянтинівки, повідомив, що ЗСУ також утримують оборонні позиції поблизу цього селища та обороняються від російських механізованих штурмів, які тривають у цьому районі.

Російський блогер стверджував, що путінські війська також просунулися в районі 1,1 км в глибину і 3 км в ширину в напрямку Катеринівки (на захід від Костянтинівки), але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

25 і 26 вересня війська РФ також вели штурм біля Костянтинівки та в напрямку Богоявленки (на північ від Вугледара).

Російський блогер стверджував, що 26 вересня путінські війська просунулися на північ від Старомайорського під час продовження штурмів у районі адмінкордону Донецької і Запорізької областей.

26 вересня речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин заявив, що ситуація в районі адмінкордону Донецько-Запорізької області може загостритися через те, що українська розвідка помітила, як окупанти збирають штурмові групи поблизу Приютного та отримують 25 одиниць легкої техніки та баггі з резервної бази.

За словами Волошина, такі дії свідчать про те, що РФ готується до поновлення штурму в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

25 і 26 вересня тривали позиційні бої на заході Запорізької області в районі Роботиного та Новоандріївки, але змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що російські підрозділи наступали на північ від Нестерянки (на північний захід від Роботиного).

Російський блогер розповідав, що великі прифронтові оборонні райони ЗСУ в Запорізькій області - Оріхів і Гуляйполе - майже повністю беззахисні перед ударами російських плануючих бомб, і що авіація РФ може легко бити плануючими бомбами аж до міста Запоріжжя.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 вересня, показують, що ЗСУ завдали ударів по російському командному пункту та житловим приміщенням у Новогродівці (на північний захід від Токмака).

24 і 25 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти кілька разів атакували на Дніпровському напрямку, ймовірно, в районі лівого берега Херсонської області та островів у дельті річки Дніпро, йдеться у звіті експертів ISW.

26 вересня речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що війська РФ продовжують будівництво "загадкової" споруди біля Кримського мосту.

Плетенчук припустив, що споруда може бути як гідротехнічною, так і загороджувальною, а призначення буде зрозуміло після її завершення.

Також Плетенчук додав, що росіяни навряд чи завершать це будівництво до початку штормового сезону, що ускладнює будь-яке будівництво.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 26 вересня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 181 бойове зіткнення.

Також у військовому командуванні розповіли, що на Покровському напрямку досі фіксується "найгарячіша" ситуація, разом з тим російські загарбники також ведуть активні дії на Курахівському напрямку.

Раніше РБК-Україна писало в окремому матеріалі про те, як змінився фронт і на що чекати восени.