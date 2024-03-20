ЗСУ утримують позиції на Бахмутському напрямку під час запеклих боїв: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Повідомляється, що російські війська 19 березня безуспішно атакували поблизу Куп'янська та Кремінної, і підтверджених змін на лінії фронту не було.

Генеральний штаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на захід від Кремінної в районі Тернів;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 18 березня, що західне угруповання військ Росії, яке діє на Куп'янсько-Лиманському напрямку, налічує максимум 80 000 осіб особового складу.

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали під Бахмутом 19 березня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела повідомили про позиційні бої:

західніше Бахмута в районі Іванівського

на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки, Предтечиного та Білої Гори.

Російські блогери зазначили, що українські війська зберігають позиції на західній околиці Івановського і що в населеному пункті продовжуються запеклі бої.

Російські блогери стверджували, що російські війська посилюють атаки на Бердичі (на північ від Орлівки та північний захід від Авдіївки) та Тоненьке (на південь від Орлівки та захід від Авдіївки) і що російська авіація завдає постійних авіабомбардувальних ударів по українських позиціях в цих двох населених пунктах.

Один російський військовий блогер заявив, що українські війська провели розвідку бойовими діями поблизу російських позицій на північ і північний захід від Авдіївки.

Відео з геолокацією, опубліковане 19 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на північно-західну околицю Первомайської дамби в Первомайському, на південний захід від Авдіївки.

Російські та українські джерела повідомили про бої, що продовжуються, на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського і Невельського.

Позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька 19 березня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що важкі бої продовжуються в районі Красногорівки (на захід від Донецька), але російські війська не змогли значно просунутися в цьому районі, попри часті атаки бронетехніки та піхоти.

Українські та російські джерела повідомили про продовження бойових дій:

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

Також російські та українські джерела повідомляли про бої:

на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського;

на південний захід від Великої Новосілки поблизу Приютного.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 19 березня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

19 березня продовжувалися позиційні бої на лівому березі Херсонської області, у тому числі в районі Кринку.

За словами російського військового блогера, невелика кількість українських сил залишається в Кринках і більшість українських сил на східному березі Херсонської області утримують позиції на захід від населеного пункту в прибережних і лісових районах.

Російські блогери стверджували, що українські війська продовжують діяти у дачних масивах біля Антонівського мосту (на північ Олешок).