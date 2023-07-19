ЗСУ зайняли майже всі панівні висоти під Бахмутом: карти боїв ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове і досягли тактичних успіхів у цьому районі 18 липня. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська просунулися до 2 км по фронту та до 1,5 км у глибину на невизначеному районі на Куп'янському напрямку.

Кілька російських військових блогерів стверджували, що російські війська, в тому числі десантно-штурмові загони "Шторм-З", взяли під контроль решту Новоселівського (16 км на північний захід від Сватового). Російський "воєнкор" стверджував, що російські сили 6-ї загальновійськової армії (Західний військовий округ) просунулися на 3 км на захід від Лиману Першого (11 км на північний захід від Куп’янська) на Куп’янському напрямку, а український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Лиману Першого.

Інший військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили наземні атаки та завоювали території в Синьківці (8 км на північний схід від Куп’янська), Куземівці (16 км на північний захід від Сватового) та Кармазинівці (12 км на південний захід від Сватового).

Інші російські "воєнкори" стверджували, що російські війська, в тому числі сформовані каторжниками загони "Шторм-З", захопили Новоселівське (16 км на північний захід від Сватового).

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська перекидають резерви в цей район для контратаки та оборони від наступу Росії. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що Росія сконцентрувала понад 100 тис особового складу вздовж усього кордону Харківської та Луганської областей.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південний захід від Кремінної та досягли обмежених успіхів 18 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що російські війська досягли незначного прогресу на північний захід від Діброви (приблизно 8 км на південний захід від Кремінної).

Глава Луганської області Артем Лисогор повідомив, що російські війська атакували українські війська біля Діброви, а український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на захід від Діброви. Міністерство оборони Сполученого Королівства (МО Великобританії) повідомило, що російські війська намагалися просунутися на захід через ліси на захід від Кремінної.

Речник російського Центрального угруповання військ (ЦВО) Олександр Савчук заявив, що російські війська контратакували українські війська в районі Серебрянського лісу на південний захід від Кремінної. У Міноборони Росії стверджували, що російські сили зі складу групи військ "Центр" відбили українські атаки біля Діброви.

Російські мілблогери стверджували, що російські сили вступили в бій з українськими силами поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної).

Бої на Донбасі

Станом на 18 липня українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута та просувались на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, що українські війська просувалися на захід від Ягідного (3 км на північний захід від Бахмута).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська зайняли майже всі панівні висоти навколо Бахмута. Російський "воєнкор" також заявив, що українські підрозділи безуспішно намагалися прорвати російську оборону в напрямку Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

18 липня російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута та досягли обмежених територій на південь від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що російські війська просунулися поблизу Озарянівки (14 км на південний захід від Бахмута).

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки (5 км на південний захід від Бахмута), Маньківки (13 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (5 км на захід від Бахмута) та на південний захід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Маляр заявила, що російські сили в паніці з приводу нещодавнього просування України в районі Бахмута і що дії Росії на різних напрямках, зокрема на Куп’янську, спрямовані на те, щоб відволікти й відтягнути українські сили від місця, де вони просуваються.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська перекидають резерви до Бахмута, щоб зупинити український наступ, незважаючи на те, що Росія зосереджує основні сили на Куп’янському напрямку.

Російський військовий блогер стверджував, що російські контратаки не мали успіху поблизу Озарянівки та в напрямку Іванівського, Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута), Оріхово-Василівки та Веселого (20 км на північний схід від Бахмута).

Російські війська продовжили наземні атаки в районі міст Авдіївка-Донецьк і досягли обмежених територіальних здобутків на південно-західній околиці міста Донецька 18 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що російські війська просунулися на захід у Мар’їнці (на південно-західній околиці міста Донецька).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що російські війська взяли під контроль частину території поблизу шахти "Трудовська" на схід від Мар’їнки та просунулися на південь від Красногорівки (на північно-західній околиці міста Донецьк).

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що російська бронегрупа прорвала українську оборону в районі шахти Трудовське, захопила район шахти та просунулася на один кілометр у напрямку Красногорівки. Один військовий блогер заявив, що втрата міни серйозно вплинула на українські позиції в районі Мар’їнки.

Район шахти "Трудовське" знаходиться приблизно за 2 кілометри від контролю над лініями рельєфу, які існували після анексії Росією Донбасу в 2014 році. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Красногорівки.

"Південна вісь"

Українські війська проводили контрнаступальну операцію в районі західного Донецька та східного Запоріжжя і, як повідомляється, досягли успіхів у цьому районі 18 липня. Генштаб України повідомив, що українські війська провели успішні дії на напрямку Велика Новосілка-Урожайне (до 9 км на південь від Великої Новосілки).

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські війська просуваються в районі Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) і здійснили атаки на північ від Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Речник російського Східного угруповання військ Олег Чехов стверджував, що російські війська відбили українські атаки на Старомайорському напрямку, тоді як російський військовий блогер стверджував, що українські війська відбили російські атаки на цьому ж напрямку. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські сили відбили українські атаки поблизу Володимирівки (12 км на південний схід від Вугледара) та Урожайного.

Російські війська також здійснили обмежені наземні атаки в районі західної Донецької та східної Запорізької області та не досягли жодних підтверджених або заявлених досягнень 18 липня. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Рівнополя (8 км на південний захід від Великої Новосілки) і Новодарівки (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Українські сили проводили контрнаступальну операцію в західній Запорізькій області та, як повідомляється, досягли обмеженого прогресу 18 липня. Український Генштаб повідомив, що українські сили провели успішні операції на напрямку Мала Токмачка-Новопокровка (9-13 км на південний схід від Оріхова).

Російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки на північ від Роботиного (12 км на південь від Оріхова) і що українські сили утримують позиції поблизу Оріхова, які українські сили раніше захопили у 7-ї роти 71-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армії, Південний військовий округ).

У Міноборони Росії стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Новоданилівки (6 км на південь від Оріхова), Малих Щербаків (17 км на південний захід від Оріхова) та Степового (22 км на південний захід від Оріхова). Пов’язаний з Кремлем "воєнкор" стверджував, що українські війська намагаються використати відсутність ротації серед російських військовослужбовців, на яку скаржився колишній командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов, атакуючи поблизу Роботиного.

Проте українські сили постійно атакували поблизу Роботиного ще до чуток про звільнення Попова. Військовий блогер, ймовірно, намагається поставити умови, щоб виправдати потенційні невдачі Росії у відбитті українських атак у цьому районі. "Воєнкори" раніше намагалися використати повстання "Вагнера", щоб пояснити невдачі Росії на передовій.

Російські війська нещодавно здійснили обмежене просування в західній Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, що російські війська досягли обмежених досягнень на північний схід від Роботиного.

Українські сили продовжують блокування на півдні України. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в Мелітополі та Михайлівці (47 км на північний захід від Мелітополя). Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що російська ППО перехопила ракету над Мелітополем і Молочанськом (42 км на північний схід від Мелітополя).

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжують діяти на східному (лівому) березі Херсонської області і що українські сили досягли обмежених успіхів у цьому районі. 17 липня російський військовий блогер заявив, що українські сили досягли обмежених успіхів біля Антонівського мосту і що в цьому районі тривають важкі бої.

18 липня російський "воєнкор" заявив, що російські війська відбили невеликі українські диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися переправитися через Дніпро в районі Антонівського мосту та Голої Пристані.

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