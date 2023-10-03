ЗСУ зайняли більш вигідні позиції біля Андріївки: карти боїв ISW

Ситуація в Луганській і Харківській областях

2 жовтня російські джерела здійснили невдалі наземні атаки поблизу Кремінної. 2 жовтня український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалу атаку поблизу Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної).

2 жовтня речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що підрозділи 25-ї загальновійськової армії Росії замінили підрозділи 41-ї російської ЦВО (ЦВО) і 76-ї десантно-штурмової дивізії (ВДВ), які раніше понесли великі втрати під час дій під Кремінною.

Євлаш заявив, що елементи російської 25-ї CAA зайняли оборонні позиції в цьому районі, але що російські сили не використовують ці елементи з "високою інтенсивністю".

Російські джерела стверджували, що 2 жовтня українські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Кремінної. Міноборони Росії стверджувало, що російські сили відбили дві українські атаки поблизу Діброви (7 км на південний захід від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) Луганської області.

1 жовтня російський військовий блогер заявив, що українські війська безуспішно атакували поблизу Торського (12 км на захід від Кремінної) та району Серебрянського лісу.

Бої на Донбасі

Українські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута, але 2 жовтня не досягли жодних підтверджених успіхів. Речник Східної групи військ ЗС України капітан Ілля Євлаш заявив, що важкі бої тривають на південь від Бахмута в районі залізничної колії, вздовж якої проходить нинішня російська лінія захист.

Євлаш заявив, що російські війська прагнуть будь-якою ціною утримати лінію оборони вздовж залізниці на південь від Бахмута. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська продовжували спроби просунутися на схід від залізничної лінії біля Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і що українські війська займають невизначені "вигідніші" позиції в цьому районі.

Російське джерело стверджує, що чеченський загін спецназу "Ахмат" і 1-й батальйон 4-ї ОМСБр відбили українську атаку поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). У Міноборони Росії стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Андріївки.

Російські війська продовжили контратаки в районі Бахмута, але не просунулися 2 жовтня. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Андріївки. Російський мілблогер заявив, що російські війська контратакували біля Кліщіївки.

2 жовтня російські війська продовжили наступ на лінії Авдіївка-Донецьк і нещодавно просунулися вперед. Російські військові блогери стверджували, що російські війська 1 і 2 жовтня захопили кілька українських позицій поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Кераміка (14 км на північний захід від Авдіївки) і Степового (8 км на північний захід від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Степового та поблизу Авдіївки, Кераміка, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (на західній околиці міста Донецьк) і Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Повідомляється, що 2 жовтня українські сили контратакували на лінії Авдіївка-Донецьк, але не просунулися. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українські атаки поблизу Невельського та Красногорівки (обидва безпосередньо на захід від Донецька).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили контратакували проти російських сил у напрямку Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки), Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки), Красногорівки та Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

"Південна вісь"

Українські війська вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей і незначно просунулися 2 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 жовтня, показують, що українські війська незначно просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Вейлки Новосілки).

Російське МО заявило, що українські сили невдало атакували поблизу Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російські війська вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей, але 2 жовтня досягли будь-яких підтверджених успіхів. Російський військовий блогер стверджував, що є непідтверджені повідомлення про те, що російські війська просунулися на 100-150 метрів на схід від Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), де діють частини російської 36-ї загальновійськової армії (СВО).

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки) та Новодарівки (15 км на південний захід від Великої Новосілки). Інший російський військовий блогер заявив, що російські війська атакували з Приютного, але не уточнив результат.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії в західній Запорізькій області, але не просунулися 2 жовтня. Російські військові блогери стверджували, що українські війська безуспішно атакували поблизу Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) та Роботиного. Російське джерело стверджує, що українські війська проводять щоденні наступальні операції на північний схід від Роботиного.

1 жовтня ISW оцінила, що українські війська втратили позиції на південний захід від Роботиного під час контратак Росії між 13 і 30 вересня. Проте ISW оновлює нашу оцінку на основі нових відеоматеріалів, опублікованих 2 жовтня, і супутникових знімків, які вказують на те, що українські сили все ще утримують ці позиції та утримують їх приблизно з 12 по 17 вересня.

Російські війська вели наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися 2 жовтня. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Російські військовий блогери також стверджували, що російські сили невдало атакували поблизу Вербового.

Український чиновник заявив, що російські війська все частіше використовують авіацію для ударів по Херсонській області вночі, а не вдень. Речник українського Південного оперативного командування капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські війська запустили лише дві авіаційні бомби КАБ-500 по Херсонській області протягом доби 1 жовтня, але вночі з 1 на 2 жовтня випустили 18 авіабомб КАБ-500. Гуменюк повідомила, що російський удар пошкодив лікарню та критичну інфраструктуру.

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