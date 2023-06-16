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ЗСУ займають висоти, окупанти стягують резерви. Яка ситуація в районі Бахмута на ранок

Фото: ЗСУ займають висоти, окупанти стягують резерви на Бахмутський напрямок (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти намагаються чинити "відчайдушний опір" наступу українських військ на Бахмутському напрямку. Для цього під прикриттям артилерії та авіації росіяни стягують резерви, але це не заважає ЗСУ тіснити ворога на підступах до Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

За словами генерала, обстановка в смузі відповідальності Східного угруповання військ залишається напруженою.

Що вдається ЗСУ

Українські військові ведуть наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута.

"Розуміючи це, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір", - каже Сирський.

Як діє ворог

Попри наступ ЗСУ на півдні та втрату території і населених пунктів на цьому напрямку, противник продовжує переміщувати окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок, поєднуючи ці дії з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової і армійської авіації по позиціях українських військ.

Втрати ворога під Бахмутом

Як розповів Сирський, окупанти стабільно втрачають техніку під Бахмутом. Зокрема, генерал показав відео, як артилерія 28 ОМБр на Бахмутському напрямку знищує дві одиниці ворожої техніки.

"Коригування вогню велося з квадрокоптера Mavic 3T", - зазначив Сирський.

Ситуація на фронті

ЗСУ продовжують рух на всіх напрямках, задіяних у наступі. Наразі ЗСУ відсунули ворога на відстань близько кілометра.

Як розповів представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 15 червня, ЗСУ рухаються на Бахмутському напрямку на флангах, а росіяни стоять в обороні, оскільки "на більше "друга армія світу" не здатна".

Крім того, ЗСУ звільнили 7 населених пунктів. Детальніше про це та ситуацію на полі бою за підсумками минулого тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Бахмут