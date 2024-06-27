ЗСУ про завод у Вовчанську: у росіян три варіанти, один з них - постати перед судом Божим

"У Вовчанську тривають бойові зіткнення. Ситуація дуже мінлива. Що стосується ситуації з рос підрозділами на Агрегатному заводі, я б волів, щоб ми припинили створювати міф "мучеників Вовчанська", - заявив він.

Він зазначив, що у російських загарбників наразі є три варіанти дій.

"Як би там не було, у них наразі три варіанти дій. Це здатися українським військовим в полон і постати перед українським правосуддям, або постати перед міжнародним судом, або постати перед судом Божим. В усіх трьох варіантах ми згодні максимально сприяти", - зазначив Саранцев.