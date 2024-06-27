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ЗСУ про завод у Вовчанську: у росіян три варіанти, один з них - постати перед судом Божим

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники залишаються заблокованими на Агрегатному заводі у Вовчанську.

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"У Вовчанську тривають бойові зіткнення. Ситуація дуже мінлива. Що стосується ситуації з рос підрозділами на Агрегатному заводі, я б волів, щоб ми припинили створювати міф "мучеників Вовчанська", - заявив він. 

Він зазначив, що у російських загарбників наразі є три варіанти дій. 

"Як би там не було, у них наразі три варіанти дій. Це здатися українським військовим в полон і постати перед українським правосуддям, або постати перед міжнародним судом, або постати перед судом Божим. В усіх трьох варіантах ми згодні максимально сприяти", - зазначив Саранцев. 

Ситуація у Вовчанську

Щодо ситуації у Вовчанську, то вона залишається напруженою та динамічною. Там тривають запеклі вуличні бої, - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Збройні сили України тримають в облозі групу російських окупантів на Агрегатному заводі у Вовчанську, що на Харківщині. Російські війська роблять спроби прорвати оборону та пробитися до заблокованих товаришів.

При цьому повідомляється, що на одному з промислових підприємств у місті заблоковані декілька десятків загарбників.

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Збройні сили УкраїниВовчанськВійна в УкраїніВійна Росії проти України