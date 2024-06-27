ВСУ о заводе в Волчанске: у россиян три варианта, один из них - предстать перед судом Божьим

Об этом заявил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В Волчанске продолжаются боевые столкновения. Ситуация очень изменчива. Что касается ситуации с рос подразделениями на Агрегатном заводе, я бы предпочел, чтобы мы прекратили создавать миф "мучеников Волчанска", - заявил он.

Он отметил, что у российских захватчиков сейчас есть три варианта действий.

"Как бы там ни было, у них сейчас три варианта действий. Это сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед международным судом, или предстать перед судом Божьим. Во всех трех вариантах мы согласны максимально способствовать", - отметил Саранцев.