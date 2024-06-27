ВСУ о заводе в Волчанске: у россиян три варианта, один из них - предстать перед судом Божьим
Российские захватчики остаются заблокированными на Агрегатном заводе в Волчанске.
Об этом заявил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"В Волчанске продолжаются боевые столкновения. Ситуация очень изменчива. Что касается ситуации с рос подразделениями на Агрегатном заводе, я бы предпочел, чтобы мы прекратили создавать миф "мучеников Волчанска", - заявил он.
Он отметил, что у российских захватчиков сейчас есть три варианта действий.
"Как бы там ни было, у них сейчас три варианта действий. Это сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед международным судом, или предстать перед судом Божьим. Во всех трех вариантах мы согласны максимально способствовать", - отметил Саранцев.
Ситуация в Волчанске
Что касается ситуации в Волчанске, то она остается напряженной и динамичной. Там продолжаются ожесточенные уличные бои, - сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Вооруженные силы Украины осаждают группу российских оккупантов на Агрегатном заводе в Волчанске, что в Харьковской области. Российские войска предпринимают попытки прорвать оборону и пробиться к заблокированным товарищам.
При этом сообщается, что на одном из промышленных предприятий в городе заблокировано несколько десятков захватчиков.
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