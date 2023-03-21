ЗСУ завдали удару в районі Бахмуту: знищили склад боєприпасів та групу росіян

Українські військові під час ведення спеціальної розвідки, в районі Бахмуту виявили 3 групи росіян, по 10-13 осіб кожна.

Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів та групу росіян (t.me/ukr_sof)

"Окупанти скупчилися поблизу одного з будинків, що використовувався противником як склад БК", - повідомили в ССО.

В ЗСУ повідомили, що завдяки злагодженій роботі операторів ССО разом з підрозділам Сил Оборони, було знищено 1 групу противника та склад боєприпасів.

"Інші 2 групи висунулись для подальшої спроби штурму наших позицій", - сказали в Силах оборони.

Нагадаємо, у Міноборони показали, як французький ЗРК Crotale "відпрацював" по російській крилатій ракеті.

Раніше ми повідомляли, що бригада "Рубіж" за останню добу знищила 10 окупантів.

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