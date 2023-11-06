ЗСУ завдали удару по головному судноремонтному заводу Чорноморського флоту РФ, - ISW

Супутникові знімки від 4 листопада показують, що удар пошкодив корвет проекту 22800 "Каракурт" на верфі, хоча ступінь пошкоджень корабля наразі не зрозумілий. Суднобудівний завод "Залив", як повідомляється, планував побудувати 14 бойових кораблів, призначених для ЧФ у період з 2016 по 2021 рік, зокрема вісім корветів проекту 22800 "Каракурт".

Проте за даними ISW, станом на 2023 рік з верфі "Залива" спущено на воду лише три корвети проекту 228000. Судноремонтний завод "Залив" є найбільшою верфю у Східній Європі і, ймовірно, основним ремонтним підприємством ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму після успішного удару України по судноремонтному заводу "Севморзавод" у Севастополі 13 вересня 2023 року.

Масштаби збитків ремонтним об'єктам на суднобудівному заводі "Залив" незрозумілі, хоча супутникові знімки дозволяють припустити, що удар, швидше за все, не завдав шкоди, яка б порушила його діяльність у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

За оцінками ISW, з червня 2023 року українські сили проводять кампанію зі знищення російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об'єктів ЧФ, щоб послабити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України.

Ключові висновки ISW: