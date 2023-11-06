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ЗСУ завдали удару по головному судноремонтному заводу Чорноморського флоту РФ, - ISW

Понеділок 06 листопада 2023 03:58
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ЗСУ завдали удару по головному судноремонтному заводу Чорноморського флоту РФ, - ISW Фото: ЗСУ завдали удару по головному судноремонтному заводу ЧФ РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ сили завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі окупантів на суднобудівному заводі "Залив" у тимчасово окупованій Керчі ввечері 4 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Супутникові знімки від 4 листопада показують, що удар пошкодив корвет проекту 22800 "Каракурт" на верфі, хоча ступінь пошкоджень корабля наразі не зрозумілий. Суднобудівний завод "Залив", як повідомляється, планував побудувати 14 бойових кораблів, призначених для ЧФ у період з 2016 по 2021 рік, зокрема вісім корветів проекту 22800 "Каракурт".

Проте за даними ISW, станом на 2023 рік з верфі "Залива" спущено на воду лише три корвети проекту 228000. Судноремонтний завод "Залив" є найбільшою верфю у Східній Європі і, ймовірно, основним ремонтним підприємством ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму після успішного удару України по судноремонтному заводу "Севморзавод" у Севастополі 13 вересня 2023 року.

Масштаби збитків ремонтним об'єктам на суднобудівному заводі "Залив" незрозумілі, хоча супутникові знімки дозволяють припустити, що удар, швидше за все, не завдав шкоди, яка б порушила його діяльність у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

За оцінками ISW, з червня 2023 року українські сили проводять кампанію зі знищення російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об'єктів ЧФ, щоб послабити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України.

Ключові висновки ISW:

  • ЗСУ 4 листопада завдали успішного удару по російській верфі в Керчі, окупованому Кримом, ймовірно, пошкодивши військовий корабель.
  • Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю NBC і повторив, що війна не зайшла у глухий кут.
  • 5 листопада українські сили продовжили наступальні операції під Бахмутом і досягли підтверджених успіхів на заході Запорізької області, а також на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
  • Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута та в районі Авдіївки.
  • Призначена Кремлем уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова продовжувала пропагувати незаконну депортацію українських дітей до Росії під виглядом відпочинку.

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