ВСУ нанесли удар по главному судоремонтному заводу Черноморского флота РФ, - ISW

ВСУ силы нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре оккупантов на судостроительном заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи вечером 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Спутниковые снимки от 4 ноября показывают, что удар повредил корвет проекта 22800 "Каракурт" на верфи, хотя степень повреждений корабля на данный момент неясна. Судостроительный завод "Залив", как сообщается, планировал построить 14 боевых кораблей, предназначенных для ЧФ в период с 2016 по 2021 год, в том числе восемь корветов проекта 22800 "Каракурт".

Однако по данным ISW, по состоянию на 2023 год с верфи "Залива" спущены на воду лишь три корвета проекта 228000. Судоремонтный завод "Залив" является крупнейшей верфью в Восточной Европе и, вероятно, основным ремонтным предприятием ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму после успешного удара Украины по судоремонтному заводу "Севморзавод" в Севастополе 13 сентября 2023 года.

Масштабы ущерба ремонтным объектам на судостроительном заводе "Залив" неясны, хотя спутниковые снимки позволяют предположить, что удар, скорее всего, не причинил ущерб, который нарушил бы его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

По оценкам ISW, с июня 2023 года украинские силы проводят кампанию по уничтожению российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, в первую очередь объектов ЧФ, чтобы ослабить способность российских военных использовать Крым в качестве плацдарма и тыла для российских операций на юге Украины.

Ключевые выводы ISW: