У ЗСУ затвердили список військових, які навчатимуться на ППО Patriot

Командувач Повітряних сил ЗСУ затвердив список військових, які навчатимуться роботі з ППО Patriot в одній з країн НАТО.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"Командувач Повітряними силами затвердив перелік людей, які вже можуть бути спрямовані на це навчання, як це було з Iris-Т і NASAMS, коли через кілька тижнів наші фахівці навчилися вміло оперувати цими комплексами", - зазначив Ігнат.
За його словами, навчання управлінню системами ППО Patriot може зайняти трохи довше часу, тому що це інша техніка, потужніша і далекобійніша.
Раніше ми писали, що у Пентагоні розглядається можливість навчання українських захисників експлуатації системи протиракетної оборони Patriot на військовій базі у Сполучених Штатах.
Також нагадаємо, 21 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Крім того, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.