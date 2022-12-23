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У ЗСУ затвердили список військових, які навчатимуться на ППО Patriot

Фото: у ЗСУ затвердили список військових, які навчатимуться на ППО Patriot (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Командувач Повітряних сил ЗСУ затвердив список військових, які навчатимуться роботі з ППО Patriot в одній з країн НАТО.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Командувач Повітряними силами затвердив перелік людей, які вже можуть бути спрямовані на це навчання, як це було з Iris-Т і NASAMS, коли через кілька тижнів наші фахівці навчилися вміло оперувати цими комплексами", - зазначив Ігнат.

За його словами, навчання управлінню системами ППО Patriot може зайняти трохи довше часу, тому що це інша техніка, потужніша і далекобійніша.

Раніше ми писали, що у Пентагоні розглядається можливість навчання українських захисників експлуатації системи протиракетної оборони Patriot на військовій базі у Сполучених Штатах.

Також нагадаємо, 21 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Крім того, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.

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