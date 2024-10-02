У ЗСУ пояснили мету російського вкиду про удар ОДАБ-9000 по Вовчанську

Сили оборони України заперечують використання російськими окупантами авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську. Подібні фейкові повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.

"Інформація про нібито застосування російськими окупаційними військами авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев, для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160. Переміщення цих літаків українськими військовими не було зафіксовано.

"Був використаний боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки", - додав Саранцев.

Речник припустив, що подібні повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію українських військових, залякування місцевого населення та дестабілізацію регіону.