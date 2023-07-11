ЗСУ захоплюють позиції під Бахмутом та наступають під Запоріжжям: карти боїв ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

10 липня російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Опубліковані 9 липня геолокаційні кадри показують, що російські штурмові загони "Шторм-З" досягли незначних успіхів у районі Новоселівського Луганської області (16 км на північний захід від Сватового).

10 липня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські штурми та диверсійно-розвідувальні групи поблизу Новоселівського. Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися на південь від Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська) 10 липня і захопили невизначені позиції поблизу Куземівки (16 км на північний захід від Сватового) 9 липня, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження жодної з цих заяв.

Російське МО стверджувало, що російські війська відбили українські напади поблизу Кармазинівки (12 км на південь від Сватового) та Діброви (5 км на південний захід від Кремінної). Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська провели успішні наступальні операції поблизу Торського (14 км на захід від Кремінної) та на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісу. 10 липня український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалий штурм на захід від Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Бої на Донбасі

10 липня українські та російські війська продовжили наносити наземні удари навколо Бахмута. У Генштабі України повідомили, що українські війська за минулий тиждень звільнили чотири квадратних кілометри території на бахмутському напрямку, а загалом з початку бойових дій звільнили 24 квадратних кілометри.

Заступниця міністра оборони України повідомила, що українські сили встановили вогневий контроль над самим Бахмутом і здійснили невизначене просування на південь від Бахмута. Командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський також заявив в інтерв’ю ABC News, опублікованому 9 липня, що він упевнений, що українські сили повернуть Бахмут.

Міністерство оборони Росії та російські військові блогери стверджували, що російські сили відбили українські атаки на Берківку (6 км на північний захід від Бахмута) і Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута), а також що українські сили здійснили атаки поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

На кадрах, опублікованих 10 липня, нібито видно, як підрозділи батальйону "Привид" (формування так званої "ЛНР") і 4-ї мотострілецької бригади (2-й корпус армії так званої "ЛНР") відбивають українську атаку під Кліщіївкою. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута) та Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута).

Російський "воєнкор" стверджував, що російські сили здійснили наземні атаки поблизу Берхівки та Веселого (20 км на північний схід від Бахмута). На кадрах, опублікованих 10 липня, нібито видно підрозділи 58-го окремого батальйону спецназу (1-й корпус армії так званої "ДНР"), які діють на Бахмутському напрямку.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 10 липня. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (на р. південно-західна околиця м. Донецьк).

Речник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень і Генштаб України заявили, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки), Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Невельського (13 км на південний захід від Авдіївки).

На кадрах, поширених 9 липня, нібито видно, як підрозділи 9-ї бригади (1-й корпус армії ДНР) і 10-го танкового полку (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) діють на авдіївському напрямку. Міноборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українські атаки поблизу Невельського та Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки).

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що 10 липня українські війська продовжували наземні атаки на заході Донецької області. 10 липня Міноборони Росії заявило, що українські війська проводили диверсії та розвідку поблизу Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російські військові блогери також стверджували, що українські війська продовжували спроби просунутися на південь від Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки), а також поблизу Старомайорського (8 км на південь від Великої Новосілки) та Урожайного (8 км на південь від Великої Новосілки).

Один "воєнкор" стверджував, що підрозділи російської 34-ї окремої мотостріленої (гірської) бригади (49-ї загальновійськової армії Південного військового округу) відбили українську атаку в районі на південь від Великої Новосілки. Інший стверджував, що під Урожайним обороняються підрозділи оперативно-тактичного з’єднання "Каскад" так званої "ДНР" та невідомі частини російської піхоти.

10 липня українські війська проводили контрнаступальну операцію на південь від Оріхова на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 липня, свідчать про те, що українські війська здійснили механізований наступ і просунулися на 2 км на північний схід від Роботиного (14 км на південь від Оріхова).

Російські джерела, включно з Міноборони Росії, стверджували, що українські війська здійснили атаки поблизу Роботиного, а один відомий російський мілблогер стверджував, що українські сили з бойовими машинами західного виробництва просунулися до рубежів оборони 71-го мотострілецького полку (42-а гвардійська мотострілецька дивізія, Південний військовий округ) на північний схід від Роботиного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 липня, також показують, що українські сили просунулися на південний схід від Оріхова в напрямку Новопокровки (15 км на південний схід від Оріхова). Російські військові блогери також стверджували, що українські війська здійснили обмежені розвідувальні атаки групою близько 30 чоловік особового складу вздовж лінії П’ятихатки-Жеребрянки (приблизно 25 км на південний захід від Оріхова).

Деякі російські джерела стверджували, що російські війська, які діяли поблизу П’ятихаток, навмисно залишили та замінували окопи, щоб заохочувати українські сили увійти в заміновані райони траншей, зазнавши в результаті значних втрат.

10 липня російські війська завдали авіаційних, ракетних і артилерійських ударів по західному (правому) березі Херсонської та Миколаївської областей. 10 липня Південне оперативне командування України заявило, що російські війська завдали 60 артилерійських ударів із 365 снарядами по населених пунктах і українських позиціях на західному березі та здійснив 3 бомбові удари КАБ з лазерним наведенням по Бериславському району.

Глава Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що російські війська рано вранці 10 липня завдали удару по місту Миколаєву балістичними ракетами "Іскандер-М" і обстріляли Очаків з позицій на Кінбурнській косі.

Російський військовий блогер заявив, що ситуація на східному (лівому) березі не змінилася і російські війська продовжують контрбатарейний вогонь і повітряну розвідку українських позицій на західному березі.

Інший російський "воєнкор" опублікував кадри, на яких стверджується, що російські безпілотники завдають ударів по українській техніці біля Антонівського мосту на східному березі.

Російські чиновники продовжують боротися з проблемами руху та логістики на Керченському мосту, пов’язаних із продовженням туристичного сезону в окупованому Криму. Російські джерела широко повідомляли 10 липня, що понад 1200 автомобілів чекали в черзі, щоб перетнути Керченський міст зі сторони Краснодарського краю, нібито через те, що МНС призупинило рух мостом через погані погодні умови.

Раніше ISW оцінювало, що постійний приплив російських туристів до окупованого Криму, критичного тилу активної зони бойових дій, викликає серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням вздовж однієї з найважливіших наземних комунікацій Росії.

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