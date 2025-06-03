ЗСУ зачистили ротний опорний пункт росіян у Курській області (відео)

Українські бійці у Курській області зачистили та захопили ротний опорний пункт російських військ. Ворожі солдати були знищені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 225-го окремого штурмового полку ЗСУ.
Як зазначили у полку, цей ротний опорний пункт ворога прикривав важливий напрямок і був добре підготовлений до кругової оборони: бліндажі, хідники, вогневі точки.
Кілька днів по ньому працювала українська артилерія та FPV-дрони, а потім зайшла піхота.
На відео показана фінальна стадія зачистки: штурмовики 225 закидають укріплення гранатами, вибухівкою, навіть ТМ-ками, добивають оборону й беруть позицію під контроль.
"Ще вчора це був серйозний вузол опору. Тепер - суцільна вирва і ворожі тіла в землі", - зазначили у 225 ОШП.
Нагадаємо, у Курській області вже майже рік триває операція ЗСУ.
За даними Генштабу, сьогодні на Курському напрямку українські захисники відбили одинадцять атак росіян. Крім цього, ворог завдав одинадцять авіаційних ударів, застосувавши тринадцять керованих бомб, і здійснив сто двадцять сім обстрілів.
Нещодавно у ДПСУ повідомляли, що у Курській області Росія активізувала військову присутність - переміщує техніку та облаштовує нові позиції для операторів безпілотників.
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