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В ВСУ появятся сухпайки для вегетарианцев, а также кошерные и халяльные наборы

Украина, Среда 28 августа 2024 13:59
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В ВСУ появятся сухпайки для вегетарианцев, а также кошерные и халяльные наборы Фото: в украинской армии появятся кошерные сухпайки (скрин видео)
Автор: Александр Белоус

Министерство обороны Украины изменяет подход к формированию сухпайков для военнослужащих. Будут учтены их религиозные, медицинские и нравственные потребности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, планируется значительное расширение ассортимента сухпайков, что позволит обеспечить военных растительными, кошерными и халяльными наборами.

Новые сухпайки станут доступны военнослужащим с декабря 2024 года, когда завершится процесс разработки и утверждения ассортимента.

Проведены консультации с представителями Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, исламских и иудейских общин, а также общественных организаций, работающих в сфере защиты прав животных, и представителями рынка.

"Знаем, что многие наши военные придерживаются разных религиозных традиций или имеют особые диетические потребности, поэтому мы активно сотрудничаем с религиозными общинами и экспертами в области питания. Мы также понимаем важность нравственного выбора, поэтому растительные сухпайки станут важной частью нашей новой стратегии. Это не только вопросы питания, но и уважения убеждений каждого бойца", - сказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Напомним, в 2022 году департамент ресурсных закупок Минобороны закупил некачественные сухпайки. Товары ненадлежащего качества были изъяты, а департамент, ответственный за закупки – расформирован.

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