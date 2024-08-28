В ВСУ появятся сухпайки для вегетарианцев, а также кошерные и халяльные наборы

Министерство обороны Украины изменяет подход к формированию сухпайков для военнослужащих. Будут учтены их религиозные, медицинские и нравственные потребности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

В частности, планируется значительное расширение ассортимента сухпайков, что позволит обеспечить военных растительными, кошерными и халяльными наборами.

Новые сухпайки станут доступны военнослужащим с декабря 2024 года, когда завершится процесс разработки и утверждения ассортимента.

Проведены консультации с представителями Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, исламских и иудейских общин, а также общественных организаций, работающих в сфере защиты прав животных, и представителями рынка.

"Знаем, что многие наши военные придерживаются разных религиозных традиций или имеют особые диетические потребности, поэтому мы активно сотрудничаем с религиозными общинами и экспертами в области питания. Мы также понимаем важность нравственного выбора, поэтому растительные сухпайки станут важной частью нашей новой стратегии. Это не только вопросы питания, но и уважения убеждений каждого бойца", - сказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.