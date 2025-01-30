ЗСУ взяли у полон колишнього українського військового. Йому вручили підозру
Українські воїни взяли у полон військового з Криму, який перейшов на бік ворога. Йому оголосили підозру у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
У січні 2025 року під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку колишній український військовий потрапив у полон до ЗСУ.
Слідство встановило, що чоловік добровільно присягнув на вірність росіянам після захоплення його частини у Сімферополі у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123 омб.
Фото: у полон ЗСУ потрапив військовий-зрадник (dbr.gov.ua)
Як зазначає ДБР, його батьки й досі проживають у Полтавській області.
Фігуранту оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Зраднику загрожує довічне ув'язнення.
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