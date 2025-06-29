ЗСУ взяли в полон двох камерунців, які воювали на боці РФ: що відомо

Військові ЗСУ на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали проти України на боці РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 20-го окремого полку безпілотних систем.

Згідно відео, полонених камерунців звуть Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк. Вони переконують, що прямували до Росії "робити шампунь" та "лікувати зуби".

Однак в аеропорту Москви їх зустріли "не як рятівників від жиру та лупи, а як дешевих замінників бойових ваньок".

Обидва чоловіки розуміли, для чого їх наймають і надягають форму, але всеодно підписали контракт. У якості винагороди їм пообіцяли 1 млн 100 тисяч рублів, що значне менше, ніж РФ пропонує своїм громадянам. Водночас для Камеруну - це пристойні гроші.

"Африканців узяли в полон бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони та двома іншими батальйонами 54 ОМБр - першим стрілецьким та першим механізованим. Вони погодилися дати інтервʼю медіакоманді 20 полку К-2", - уточнили військові.