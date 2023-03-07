ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ вже використовують високоточні авіабомби, - американський генерал

Новость на русском →
Україна, Вівторок 07 березня 2023 10:41
ЗСУ вже використовують високоточні авіабомби, - американський генерал Фото: Джеймс Хекер, голова ВПС США в Європі (facebook.com/USAFEAFAFCommander)
Автор: Олександр Білоус

Українські ВПС отримали можливість використовувати високоточні авіабомби Joint Direct Attack Munition-Extended Range, або JDAM-ER проти російських військ на відстані до 45 миль (72 км).

Про це заявив Джеймс Хекер, голова ВПС США в Європі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone .

Як зазначив генерал, Україна отримала від США високоточні боєприпаси, які мають збільшену дальність дії порівняно з бомбами з гравітаційним скиданням та мають більш високу точність.

"Це нещодавня можливість, яку їм надати їм, мабуть, за останні три тижні", - сказав він.

Хекер підтвердив, що він говорив саме про JDAM-ER. Його коментар про цю зброю, яка прибула в Україну близько трьох тижнів тому, також збігається з повідомленням Bloomberg про те, що американські військові працюють над його доставкою, опублікованим 21 лютого.

Хекер також наголосив, що загальна кількість JDAM-ER, яка зараз є в Україні, обмежена. "У них достатньо, щоб завдати кількох ударів", - сказав він.

Стандартні комплекти JDAM призначені для з'єднання з різними типами некерованих бомб серії Mk 80 та іншими боєприпасами, розробленими в тому самому форм-факторі, перетворюючи їх на високоточну зброю.

Повний комплект JDAM складається з нового хвостового оснащення, яке містить систему наведення за допомогою інерційної навігаційної системи (INS) за допомогою GPS, та планок, що проходять уздовж корпусу бомби, що дає їй обмежену здатність планувати до призначеної мети.

Звичайна бомба JDAM може, в залежності від висоти, на якій вона випущена, вражатиме цілі на відстані до 15 миль. Додавання до JDAM-ER комплекту крил збільшує дальність польоту приблизно до 45 миль.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США постачають Україні бомби далекого радіусу дії з GPS-наведенням виробництва Boeing, які здатні вражати цілі на відстані понад 70 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади