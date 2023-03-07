ЗСУ вже використовують високоточні авіабомби, - американський генерал

Українські ВПС отримали можливість використовувати високоточні авіабомби Joint Direct Attack Munition-Extended Range, або JDAM-ER проти російських військ на відстані до 45 миль (72 км).

Про це заявив Джеймс Хекер, голова ВПС США в Європі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone .

Як зазначив генерал, Україна отримала від США високоточні боєприпаси, які мають збільшену дальність дії порівняно з бомбами з гравітаційним скиданням та мають більш високу точність.

"Це нещодавня можливість, яку їм надати їм, мабуть, за останні три тижні", - сказав він.

Хекер підтвердив, що він говорив саме про JDAM-ER. Його коментар про цю зброю, яка прибула в Україну близько трьох тижнів тому, також збігається з повідомленням Bloomberg про те, що американські військові працюють над його доставкою, опублікованим 21 лютого.

Хекер також наголосив, що загальна кількість JDAM-ER, яка зараз є в Україні, обмежена. "У них достатньо, щоб завдати кількох ударів", - сказав він.

Стандартні комплекти JDAM призначені для з'єднання з різними типами некерованих бомб серії Mk 80 та іншими боєприпасами, розробленими в тому самому форм-факторі, перетворюючи їх на високоточну зброю.

Повний комплект JDAM складається з нового хвостового оснащення, яке містить систему наведення за допомогою інерційної навігаційної системи (INS) за допомогою GPS, та планок, що проходять уздовж корпусу бомби, що дає їй обмежену здатність планувати до призначеної мети.

Звичайна бомба JDAM може, в залежності від висоти, на якій вона випущена, вражатиме цілі на відстані до 15 миль. Додавання до JDAM-ER комплекту крил збільшує дальність польоту приблизно до 45 миль.