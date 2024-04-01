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ЗСУ встановили прапор в окупованому населеному пункті (відео)

Фото: українські захисники встановили прапор на окуповаій території (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В одному з тимчасово окупованих населених пунктів захисники з 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців встановили український прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців у Facebook.

Продовжуючи нагадувати окупантам, що вони перебувають на чужій землі, в одному з тимчасово окупованих населених пунктів українські захисники встановили синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, напочатку лютого цього року бійці ЗСУ підняли прапор України в селі Кринки на лівому березі Херсонської області.

Крім того, восени минулого року українські військові підняли національний прапор над селом Андріївка в Донецькій області.

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