ЗСУ встановили прапор в окупованому населеному пункті (відео)

В одному з тимчасово окупованих населених пунктів захисники з 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців встановили український прапор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців у Facebook.
Продовжуючи нагадувати окупантам, що вони перебувають на чужій землі, в одному з тимчасово окупованих населених пунктів українські захисники встановили синьо-жовтий прапор.
Нагадаємо, напочатку лютого цього року бійці ЗСУ підняли прапор України в селі Кринки на лівому березі Херсонської області.
Крім того, восени минулого року українські військові підняли національний прапор над селом Андріївка в Донецькій області.
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