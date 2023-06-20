ЗСУ "вполювали" ворожий безпілотник на Лимано-Куп'янському напрямку (відео)
Збройні сили України "вполювали" ворожий безпілотник на Лимано-Куп'янському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
"Лимано-Куп‘янський напрямок. Ворог активізувався, здійснює спроби штурмових дій, проводить розвідку", - йдеться у повідомленні.
Сирський заявив, що Сили оборони відбивають атаки і знищують ворожі БПЛА.
"Ось так 92-га ОМБр "вполювала" російський безпілотник. Чудова робота", - додав командувач Сухопутних військ.
Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти активізувались на Лимано-Куп'янському напрямку. Але українські військові завдали ворогу значних втрат - як в техніці, так і в живій силі.
Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні зранку сказав, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському та Куп’янському напрямках.
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