ЗСУ виявляють 12 тисяч цілей щотижня за допомогою ШІ, - Міноборони

За інформацією відомства, щотижня українські захисники за допомогою Avengers автоматично виявляють 12 тисяч ворожих цілей.

Фото: використання платформи Avengers (mil.gov.ua)

У Міноборони уточнюють, що така платформа дозволяє операторам дронів приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Інтеграція працює у стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.

"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, унікальна у світі за обсягом відео з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", - розповіла заступник голови Міноборони Катерина Черногоренко.

Центр інновацій продовжує вдосконалювати платформу Avengers, щоб покращувати якість розпізнавання ворожої техніки. Це зокрема стосується захованої в лісах ворожої техніки і не тільки.