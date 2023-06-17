ЗСУ витісняють росіян з позицій під Бахмутом: карта боїв ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

16 червня російські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового), Виїмки (25 км на південь від Кремінної) та Веселого (30 км на південь від Кремінної).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили відбили п'ять атак РФ у невизначених районах Луганської області. На опублікованих 16 червня кадрах нібито видно, як 88-ма бригада (2-й армійський корпус ЛНР) діє на сіверському напрямку на південь від Кремінної.

Бої на Донбасі

16 червня російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 червня, показують, що російські сили здійснили обмежене просування поблизу Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута).

У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Ступочки (13 км на південний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили атакують поблизу Берхівки (3 км на північний захід від Бахмута) та Ягідного (1 км на північний захід від Бахмута). На кадрах, опублікованих 16 червня, нібито видно, як 132-га окрема мотострілецька бригада (1-й армійський корпус так званої "ДНР") діє поблизу Нью-Йорка (30 км на південний захід від Бахмута).

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська перекидають частину своїх найбільш боєздатних підрозділів на Бахмутський напрямок. Сирський також заявив, що українські війська займають позиції на переважаючих висотах і лісових масивах і витісняють російські війська з позицій в районі Бахмута.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 червня, вказують на обмежене українське просування на захід від Ягідного. "Воєнкор" стверджував, що українські війська наступають на флангах Бахмута і атакували поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута) та Озарянівки (14 км на південний захід від Бахмута).

Російські та українські війська здійснили наземні удари на лінії Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 червня, показують, що російські війська досягли обмежених успіхів поблизу Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки).

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Степового (7 км на північний захід від Авдіївки), Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька), Красногорівки (5 км на північ від Мар’їнки) і Новомихайлівки (10 км на південь від Мар’їнки).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися в Мар’їнці, а частини 20-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) зайняли нові позиції на північ від Новомихайлівки.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченський спецназ "Ахмат" контролює більшу частину Мар'їнки. Міністерство оборони Росії (Міністерство оборони) заявило, що російські сили відбили п'ять українських атак поблизу Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Старомихайлівки (19 км на південний захід від Авдіївки). "Воєнкор" стверджував, що українські війська досягли обмеженого прогресу поблизу Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки).

"Південна вісь"

Українські сили продовжили наземні атаки в районі Вугледара 16 червня. Генштаб України повідомив, що українські сили досягли невідомого успіху в деяких районах поблизу Вугледара (30 км на південний захід від міста Донецьк) і закріпилися на нових позиціях.

Раніше прес-центр Таврійського угруповання військ 15 червня повідомляв, що українські війська просунулися до 1 км поблизу Вугледара. Російський військовий блогер заявив, що 16 червня українські сили здійснили штурм на південь від Вугледара.

Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили контрудар у напрямку Водяного (6 км на північний схід від Вугледару). Речник Східного угруповання військ РФ Олег Чехов повідомив, що російські війська відбили атаку української розвідки біля Водяного.

Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, досягли успіхів у цьому районі 16 червня.

У Генштабі України повідомили, що українські війська провели успішні наступальні дії вздовж лінії Левадне-Старомейорське (20 км на південний захід - 10 км на південь від с. Велика Новосілка). Міністерство оборони Росії та російські джерела стверджували, що російські сили відбивали наступ на південний захід, південь і південний схід від Великої Новосілки.

Відомий "воєнкор" стверджував, що українські сили досягли незначних успіхів на південний схід від Великої Новосілки і що на південь від Великої Новосілки тривають бої. 15 червня російський військовий блогер розширив кадри, де нібито елементи оперативно-тактичного з’єднання "Каскад" відбивають українські атаки на південь від Великої Новосілки.

Українські війська продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області та досягли успіхів у цьому районі 16 червня. У Генштабі України повідомили, що українські війська провели успішні наступальні дії на напрямку Новоданилівка-Роботине (6-15 км на південь від Оріхова).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили досягли невизначеного прогресу поблизу Роботиного та захопили нові позиції поблизу Дорожнянки (35 км на південний схід від Оріхова). Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська вели штурм на південний захід від Оріхова, а частини 429-го мотострілецького полку (19-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) відбили штурм.

Російські джерела стверджували, що українські диверсійно-розвідувальні групи висадилися на східному (лівому) березі Херсонської області та зайняли там позиції. Російські джерела стверджували, що українські диверсійно-розвідувальні групи висадилися в районі Нової Каховки (48 км на схід від Херсона) і безуспішно намагалися висадитися біля Голої Пристані (13 км на південь від Херсона) увечері 15 червня.

Російські джерела розширили кадри 15 і 16 червня, які нібито демонструють зіткнення зі стрілецької зброї між українськими та російськими силами поблизу Нової Каховки та Таврійська (52 км на схід від міста Херсона). Інші російські джерела стверджували, що українські сили не форсували річку в цьому районі і що російські сили вели вогонь по українських безпілотниках.

Відомий російський "воєнкор" також стверджував, що 15 червня українські сили висадилися на островах поблизу Олешок (9 км на південь від Херсона) і зайняли там позиції, хоча незрозуміло, на яких саме островах, враховуючи динамічну топографічну ситуацію в цьому районі через затоплення від руйнування дамби Каховської гідроелектростанції (КГЕС). ISW не бачив жодного візуального підтвердження того, що українські сили діють на лівому березі Херсонської області після руйнування дамби ГЕС.

Повідомляється, що російські війська відновлюють оборонні позиції на лівому березі Херсонської області, оскільки паводкові води продовжують спадати. 16 червня прес-секретар Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська повертаються на раніше затоплені позиції на лівому березі Херсонської області та посилюють обстріли в цьому районі. Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що рівень води в річках Дніпро, Інгулець та Південний Буг продовжує знижуватися.

Ситуація на фронті 16 червня

За даними Генштабу, росіяни надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

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