ЗСУ витіснули ворога з позиції під Куп'янськом, ворог тисне в Харківській області: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Війська РФ нещодавно захопили Лук'янці (на північний схід від Липців) і просунулися ближче до Липців на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 16 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 травня, показують, що путінські війська просунулися ближче до Липців з північного сходу.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на глибину до 1,2 км поблизу південної околиці Глибокого (на північ від Липців), хоча в ISW ще не спостерігали відповідних доказів.

Війська РФ продовжували наступальні дії на північ від Липців у районі Пильна, Лук'янців, Глибокого та поблизу самих Липців.

Російські загарбники нещодавно просунулися в північній частині Вовчанська та продовжили наступ у цьому районі 16 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 травня, показують, що російські війська просунулися до вулиці Тараса Шевченка та вздовж вулиці Короленка на півночі Вовчанська та захопили Вовчанську центральну районну лікарню.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 травня, показують, що війська РФ нещодавно досягли незначних успіхів у північно-східній Стариці (на захід від Вовчанська на західному березі річки Сіверський Донець).

Російські джерела стверджують, що окупанти просунулися до Вовчанська на 3 км та наближаються до Вовчанського кладовища на північному сході Вовчанська та Агрегатного заводу в центрі Вовчанська.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти продовжували наступ у районі Стариці, Плетенівки (на північ від Вовчанська) та Вовчанська.

Як зазначається у звіті, обмежена бойова потужність, яку війська РФ наразі виділили для наступальних операцій на півночі Харківської області, можливо, вже погіршилася.

"Схоже, що російські війська розпочали свою наступальну операцію на півночі Харкова до того, як вони завершили доведення Північного угруповання військ до заявленої запланованої кінцевої чисельності, і їм може не вистачити боєздатних сил для досягнення своїх оперативних цілей у Харківській області", - пишуть аналітики.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська під час продовження боїв уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна 16 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 травня, показують, що загарбники просунулися на північ від Берестового (на південний схід від Куп’янська), і російські "воєнкори" стверджували, що ті просуваються до північної околиці поселення.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська провели механізований штурм невстановлених розмірів у напрямку Берестового та що Сили оборони витіснили ворога з позицій біля Кислівки (на південний схід від Куп’янська).

Війська РФ продовжували наступ в районі Синьківки, біля Піщаного, Іванівки, Стельмахівки, біля Новоєгорівки та Новосадового.

Операція №3 - Донецька область

16 травня російські війська продовжували наземні атаки на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) поблизу Спірного (на південний схід від Сіверська), а також поблизу Роздолівки та Званівки (обидва на південь від Сіверська)

16 травня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Війська РФ продовжували штурм на північ від Часового Яру в районі Григорівки, в районі мікрорайонів Новий і Канал у східному Часовому Яру та на південний схід від Часового Яру в районі Кліщіївки та Андріївки.

16 травня війська РФ продовжили наступ у районі Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися поблизу Соловйового та в напрямку Яснобродівки (обидва на північний захід від Авдіївки), але в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Російське джерело стверджувало, що окупанти намагаються зачистити територію між Первомайським і Невельським (обидва на південний захід від Авдіївки), а річка Балка Домаха, яка протікає між Нетайловим (на південний захід від Авдіївки) і Невельським, є спірною "сірою зоною".

Війська РФ вели штурми поблизу Калинового, Архангельського, Новоолександрівки, Сокіла, Новопокровського та Соловйового, біля Уманського та Орлівки, біля Нетайлового і Первомайського.

Війська РФ нещодавно здійснили підтверджене просування на захід від міста Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 травня, вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Мар’їнки (на південний захід від міста Донецьк).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ незначно просунулися в напрямку Костянтинівки (на південний захід від Донецька), але в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Красногорівки та Георгіївки, поблизу Побєди, Новомихайлівки, Парасковіївки, Костянтинівки, біля Микільського та Водяного.

Війська РФ продовжили наступальні дії в районі адмінкордону Донецько-Запорізької області.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в південному Урожайному (на південь від Великої Новосілки), а ISW оцінює, що російські війська просунулися в цих районах, враховуючи підтверджені російські наступи в околицях.

Російські війська продовжували наступати на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного.

"Південна вісь"

Російські джерела широко спростували заяву Міністерства оборони РФ від 15 травня про те, що загарбники окупували Роботине 16 травня.

Telegram-канал російського 70-го мотострілецького полку стверджував, що війська РФ відтіснили українські сили з однієї з їхніх головних позицій у Роботиному, але в населеному пункті точаться важкі бої.

Війська РФ також продовжували настання на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

16 травня війська РФ продовжили наступ на східну (лівобережну) частину Херсонщину в районі Кринок.

У ніч з 15 на 16 травня ЗСУ завдали ударів з ATACMS та безпілотників по окупованому Криму.

У Міноборони РФ стверджують, що над Кримом знищили 5 ракет ATACMS і 2 українські безпілотники, а також знищили 11 морських безпілотників у Чорному морі пізніше вдень 16 травня.

Російські "військори" стверджували, що ЗСУ запустили першу хвилю повітряних і морських безпілотників по окупованому Севастополі, щоб відвернути увагу російської ППО, а потім запустили кілька ракет ATACMS, які російські сили збили над аеродромом Бельбек.

У ніч з 14 на 15 травня ЗСУ завдали удару ATACMS по аеродрому Бельбек.

Як розповів речник ВМС ЗСУ Плетенчук, Сили оборони ще не підтвердили результати ударів по аеродрому, хоча Кримський партизанський рух "Атеш" заявив, що його агенти підтвердили, що українські сили успішно завдали удару по аеродрому і що там сталася детонація артилерійських запасів.

Українська організація з відкритим кодом Frontelligence Insight, посилаючись на супутникові знімки з низьким дозволом, заявила, що щонайменше 3 ракети вдарили по аеродрому Бельбек за останні два дні - дві у перону аеродрому та одна біля складу палива – але не змогла визначити, розмір ушкодження аеродрому.

Супутникові знімки високої роздільної здатності, зібрані Maxar 16 травня, показують, що удар знищив щонайменше два МіГ-31 та один Су-27 і пошкодив один МіГ-29.

Ситуація на фронті

Раніше в Генеральному штабі пізно ввечері, 16 травня, поінформували, що з початку доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно - Вовчанськ. Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована.