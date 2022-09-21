ЗСУ вирівняли фронт у районі Лимана: оновлена карта війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap .

Водночас Новоселівка та Дробишеве перейшли у сіру зону.

За даними карти, на Сватівському напрямку тривають бої на підступах до міста.

Нагадаємо, в ISW поінформували, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на сході та півдні.

Тим часом росіяни готують оборону та можуть перекинути свої сили на новий напрямок на Донбасі в районі адмінкордону із Запорізькою областю.

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