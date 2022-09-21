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ЗСУ вирівняли фронт у районі Лимана: оновлена карта війни

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Середа 21 вересня 2022 00:15
ЗСУ вирівняли фронт у районі Лимана: оновлена карта війни Фото: ЗСУ вирівняли фронт у районі Лимана (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Збройні сили України продовжують активно рухатися до Лимана. Нашим воїнам вдалося вирівняти лінію фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.

За даними карти, на Сватівському напрямку тривають бої на підступах до міста.

Водночас Новоселівка та Дробишеве перейшли у сіру зону.

ЗСУ вирівняли фронт у районі Лимана: оновлена карта війни

Нагадаємо, в ISW поінформували, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на сході та півдні.

Тим часом росіяни готують оборону та можуть перекинути свої сили на новий напрямок на Донбасі в районі адмінкордону із Запорізькою областю.

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