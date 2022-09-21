ЗСУ вирівняли фронт у районі Лимана: оновлена карта війни
Фото: ЗСУ вирівняли фронт у районі Лимана (Getty Images)
Збройні сили України продовжують активно рухатися до Лимана. Нашим воїнам вдалося вирівняти лінію фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.
За даними карти, на Сватівському напрямку тривають бої на підступах до міста.
Водночас Новоселівка та Дробишеве перейшли у сіру зону.
Нагадаємо, в ISW поінформували, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на сході та півдні.
Тим часом росіяни готують оборону та можуть перекинути свої сили на новий напрямок на Донбасі в районі адмінкордону із Запорізькою областю.
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