ЗСУ використовували в Курській області рідкісні снаряди Copperhead, - Defense Express

Українські захисники під час боїв у Курській області, ймовірно, використали рідкісний керований снаряд Copperhead. Його виробляли у США у 1970-х роках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як зазначає видання, M712 Copperhead є представником першого покоління керованих снарядів. Тому поява його в сучасних бойових діях була "неймовірною".
Згідно з повідомленнями у ЗМІ, українські захисники використали M712 Copperhead для атаки на металеву вежу зв'язку, яка знаходиться на схід від Суджі. Для удару було використано три такі снаряди, їх запускали з гаубиць M777.
Defense Express зазначає, що M712 Copperhead наводиться на ціль за допомогою лазерного проміня. Радіус дії снаряду - до 16 кілометрів, а маса - 62,4 кілограма.
Серійне виробництво снарядів почалося у 1978 році, зараз їх уже не виробляють. При цьому у відкритому доступі є дані, що у США станом на 1995 рік було всього до 20 тисяч M712 Copperhead. При цьому 2017 року з'явилася інформація про передачу кількох сотень боєприпасів армії Лівану.
Нагадаємо, на початку 2024 року Україна мала значні проблеми з нестачею снарядів. Головною причиною стало призупинення допомоги від США, Конгрес не міг виділити для цього фінансування.
Але зараз ситуація з артилерією покращала. Як зазначали джерела РБК-Україна в червні, розрив у пострілах між Україною та РФ скоротився з 1:7 до 1:3.
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