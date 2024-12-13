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ЗСУ відповіли, чи має військо проблеми з фортифікаціями

Ілюстративне фото: як відбувається будівництво фортифікацій в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Наразі в Україні немає проблем у питанні будівництва фортифікаційних споруд. Військові частини забезпечені всім необхідним для цього.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Володимир Гусар на брифінгу.

На питання РБК-Україна, "на яких напрямках наразі в Україні є проблеми з будівництвом фортифікаційних споруд" - Гусар відповів, що наразі такої проблеми немає.

Гусар зауважив, що дійсно, певний час були розмови про проблеми з будівництвом фортифікацій. Але це питання не актуальне.

"На даний час проблем з фортифікаційними спорудами на будь-якому напрямку в нас немає. На сьогодні здійснюється забезпечення всіма необхідними матеріалами для військових частин, підрозділів, які знаходяться на передній лінії", - розповів Гусар.

За його словами, також здійснюється будівництво фортифікацій на інших рубежах. Вони здійснюються керівництвом чи за кошти обласних військових адміністрацій. Гусар також додав, що "кричущих проблем із фортифікаціями і не було".

Будівництво оборонних фортифікацій

В умовах повномасштабної війни в Україні активно ведеться будівництво фортифікаційних споруд. Для забезпечення безпеки прикордонних та прифронтових регіонів місцева влада співпрацює з військовими, зводячи оборонні укріплення для захисту від можливих атак противника.

У травні Міністерство оборони повідомило про завершення робіт з будівництва таких споруд у п'яти областях: Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській.

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