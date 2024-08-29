ЗСУ відновили позиції під Сіверськом, а ворог просунувся на кількох напрямках: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували 28 серпня наступальні дії на півночі Харківської області, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

27 і 28 серпня загарбники наступали в районі Липців, Глибокого та в районі Вовчанська.

Російський "воєнкори" заявив, що українські сили начебто безуспішно контратакували біля Липців і Вовчанська.

У Харківському угрупованні військ ЗСУ розповіли, що окупанти готуються до переміщення підрозділів 11-го танкового полку на передові позиції поблизу Глибокого, та перекидають невеликі групи військ поблизу Лук'янців для матеріально-технічного забезпечення та вдосконалення своїх систем зв'язку.

Також в ОТУ "Харків" ЗСУ заявили, що російські підрозділи готуються до штурмових дій у Вовчанську, та намагаються допомогти угрупованню РФ поблизу Тихого.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, заявив, що російські сили мають дуже мало бронетехніки і ведуть штурм здебільшого пішки, на мотоциклах чи баггі.

Також він розповів, що інтенсивність російських обстрілів на Харківському напрямку з початку операції ЗСУ у Курській області знизилася з до 10 обстрілів на день до 1-2.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, показують, що загарбники просунулися на північний захід від Піщаного.

Війська РФ продовжували наступ в районі Синьківки, поблизу Стельмахівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Кругляківки, біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Макіївки та біля Тернів 27 і 28 серпня.

Операція №3 - Донецька область

Українські захисники нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, свідчать про те, що ЗСУ відновили позиції на південний захід від Івано-Дар'ївки.

27 і 28 серпня війська РФ наступали в районі Верхньокам'янського, в районі Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного.

Війська РФ 28 серпня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але підтвердженого просування не зробили.

Російське державне інформаційне агентство "РИА Новости" 28 серпня стверджувало, що війська РФ просунулися на захід від Андріївки та Курдюмівки.

Російські загарбники наступали в межах східної околиці Часового Яру, біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Білої Гори 27 і 28 серпня.

Українські військові повідомили, що ЗСУ збили російський винищувач Су-35 з переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) поблизу Озарянівки 28 серпня.

Представник української бригади, яка збила російський Су-35, заявив, що бригада не може підтвердити статус російського екіпажу або провести достатню оцінку бойових пошкоджень, оскільки літак впав на окуповану територію.

Війська РФ нещодавно просунулися в межах Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, показують, що загарбники просунулися в межах східної частини Торецька вздовж вулиці 91 Дивізії.

Російські окупанти продовжували наступ під Торецьком, біля Дружби, Північного, Нью-Йорка та Нелипівки.

Війська РФ продовжують значне тактичне просування на південний схід від Покровська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, показують, що окупанти просунулися в центр Мемрика, російські "воєнкори" стверджували, що населений пункт повністю захоплений.

Додаткові геолокаційні кадри від 28 серпня показують, що війська РФ просунулися на південний схід від Красного Яру вздовж вулиці Артема (Вишневої), яка пролягає від Красного Яру до Гродівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також просунулися до річки Журавка в центрі Гродівки та досягли південних околиць Мирнограда через Красний Яр і Миколаївку..

Російські та деякі українські джерела повідомили, що путінські війська досягли східних околиць Селидового та просуваються до міста після того, як ЗСУ відступили з деяких позицій у східній частині міста. Проте в ISW ще не бачили підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили про високу інтенсивність російських ударів на північний схід, схід і південний схід від Покровська 27 і 28 серпня, а також зазначили, що більш ніж половина наземних ударів РФ на Покровському напрямку 28 серпня була зосереджена в районі Селидового і Новогродівки.

28 серпня російські окупанти продовжували наступальні операції на захід від Донецька, але без жодного просування.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 27 та 28 серпня ворог продовжував наземні атаки поблизу Красногорівки та Георгіївки.

Російські загарбники нещодавно просунулися у Вугледарському напрямку на тлі наступальних операцій уздовж траси T05024 Мар'їнка-Вугледар 28 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, показують війська РФ, які встановили триколор у західній частині Костянтинівки на позиції вздовж вулиці Шахтарської, що вказує на те, що загарбники, ймовірно, окупували весь населений пункт.

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що війська РФ повністю захопили Костянтинівку, хоча один російський блогер зазначив, що повідомлення про захоплення селища можуть бути передчасними, оскільки частина н.п. залишається спірною сірою зоною.

Відомий пов'язаний із Кремлем "воєнкор" стверджував, що війська РФ також перетнули дорогу T05024 на південний захід від Водяного, хоча в ISW ще не бачили візуальних доказів цього твердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили про російські атаки на північний схід від Вугледара поблизу Костянтинівки та Водяного, біля самого Вугледара та коло Пречистівки.

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей біля Великої Новосілки 28 серпня.

"Південна вісь"

27 та 28 серпня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області в районі Роботиного, Новоданилівки та Малої Токмачки.

27 і 28 серпня тривали позиційні бої на Херсонському напрямку.

Ситуація на фронті

Нагадаємо як поінформували у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 28 серпня, з початку доби на фронті відбулося 182 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські окупанти активно атакували на Покровському, Куп'янському, Курахівському і Торецькому напрямках.