ЗСУ відновили позиції в межах Вовчанська, а РФ намагається атакувати біля Кринок: карти ISW

Операція №1 - Харківська область

Українські сили нещодавно відновили позиції в межах Вовчанська на північний схід від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 травня, вказують на те, що українські сили нещодавно відновили позиції в центрі Вовчанська.

За оцінками ISW, російські сили не змогли зайняти позиції на південному березі річки Вовча в межах Вовчанська. Російські джерела поширили 30 травня кадри, на яких нібито видно, як російський авіаудар зруйнував міст по вулиці Соборній через річку Вовча у Вовчанську.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська продовжили обстріли вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Російські війська вели обстріли:

на схід від Куп'янська біля Петропавлівки;

на північний схід від Куп'янська біля Синьківки;

на південний схід від Куп'янська біля Іванівки та Степової Новоселівки;

на захід від Сватового біля М'ясожарівки та Андріївки;

на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки та Невського; на захід від Кремінної біля Тернів та Торського;

на південний захід від Кремінної біля Діброви, Григорівки та лісового масиву Серебрянське;

на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська нещодавно незначно просунулися в районі Часів Яру. Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північній околиці мікрорайону "Канал" на сході Часів Яру. Росіяни стверджують, що просунулися в центр Калинове (на північ від Часів Яру) та поблизу Андріївки (на південний схід від Часів Яру), хоча ISW не знайшла підтвердження цим заявам.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 травня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на захід вздовж траси S-051801 на північ від Нетайлового. Російські блогери, що їх війська захопили позиції вздовж Карлівського водосховища на північ від Нетайлового і намагаються просунутися на південь від Нетайлового в обхід Невельського, щоб наблизитися до районів на північ від Красногорівки (на захід від Донецька). ISW не знайшла підтверджень цих російських заяв.

Росіяни нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні дані, опубліковані 29 травня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до вітрозахисних смуг на північний захід від Солодкого (південний захід від Донецька). Минулої доби російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Красногорівки і Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Георгіївки та Парасковіївки.

За повідомленнями, російські війська нещодавно просунулися в межах Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) на тлі продовження наступальних операцій на кордоні Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

На заході Запорізької області продовжилися зіткнення ЗСУ та росіян, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не зафіксовано. Протягом минулої доби відбулися позиційні бої поблизу Роботиного, Вербового, Малої Токмачки, Малих Щербаків та Новоандріївки.

За повідомленнями, біля Вербового діють підрозділи 58-го російського повітряно-десантного полку (7-а дивізія ПДВ); на Оріхівському напрямку - підрозділи групи операторів безпілотників "Сатурн"; на Запорізькому напрямку - підрозділи 35-ї бригади протиповітряної оборони (36-а загальновійськова армія, Східний військовий округ).

Російські війська нещодавно незначно просунулися на східному (лівому) березі Херсонської област. Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Дніпрян (на північний схід від Харкова на східному березі Херсонської області). Російські війська також провели штурми на східному березі Херсонської області біля Кринок і Національного природного парку "Олешківські піски" та біля острова Нестрига в дельті річки Дніпро в період з 29 по 30 травня.

Нагадаємо, з початку травня Росія відновила спроби наступу у Харківській області. Ворог планував за декілька днів "взяти" Вовчанськ та за п'ять днів дійти до Харкова.

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