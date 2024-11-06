ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру, окупанти просунулися у 7 районах: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

На "українському плацдармі" у Курській області 5 листопада тривали обмежені бої, разом з тим просування ЗСУ чи військ РФ не було підтверджено.

В Міноборони РФ стверджували, що російські війська начебто відбили українські контратаки в районі Дар'їно, Нижнього Клину та Новоіванівки (усі на південний схід від Коренево), а також у напрямках Леонідово (на південний схід від Коревено) та Плехова (на південний схід від Суджі).

Російський "воєнкор" розповідав, що ЗСУ утримують позиції біля Новоіванівки та підводять нові війська для контратаки в цьому районі.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої в Глушковському районі 5 листопада.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували атаки поблизу Вовчанська Харківської області 4 і 5 листопада.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, 5 листопада заявив, що успішні удари української артилерії та безпілотників-FPV по російських танках і бронетехніці змушують окупантів використовувати піхоту, а іноді й електросамокати при штурмових діях.

Операція РФ №2 - Луганська область

Війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська та на північний захід від Кремінної.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 та 5 листопада, показують, що окупанти просунулися на захід від Новоселівського та до бурелому в північній частині Тернів.

Російські джерела стверджували, що війська РФ продовжували наступати біля Колісниківки та захопили більшу частину населеного пункту, а також про просування в районі Тернів, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжили наступами в районі Кіндрашівки, поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Кругляківки, Новоосинового, Лозової, Чернещини, Загризове, Кучерівки, Піщаного, Вишневого, Дружелюбівки, Макіївки, Катеринівки, Греківки, Торського, Зарічного і Тернів.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Куп'янському напрямку, 5 листопада заявив, що війська РФ подвоїли кількість наземних атак і використовують вогневі штурмові підрозділи чисельністю від 3 до 5 солдатів.

Операція РФ №3 - Донецька область

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 5 листопада російські загарбники здійснили невдалі атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки.

Сили оборони України та російські окупанти нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру.

Геолокаційні кадри від 5 листопада свідчать про те, що ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції на південь від Часового Яру.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 листопада, показують, що війська РФ просувалися на схід від Ступочок (на південь від Часового Яру).

4 і 5 листопада російські загарбники продовжували атакувати поблизу Часового Яру, Ступочок і Оріхово-Василівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 листопада, свідчать про те, що окупанти захопили Дружбу (на схід від Торецька).

Путінські війська продовжували атаки під самим Торецьком, в напрямку Костянтинівки, біля Дачного, Дружби, Щербинівки та Сухої Балки 4 і 5 листопада.

Війська РФ нещодавно просунулися в Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 5 листопада свідчать про те, що окупанти захопили Вишневе та просунулися на південь від Лисівки та південніше Петрівки.

Російські загарбники продовжували атакувати в районі н.п. Промінь і Гродівка, біля Крутого Яру, Новогродівки, Селидового, Новоолексіївки, Вишневого, Юрівки та Григорівки 4 і 5 листопада.

Війська РФ нещодавно просунулися в напрямку Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 листопада, свідчать про те, що російські підрозділи захопили Вовченку.

Додаткові геолокаційні кадри від 5 листопада показують, як українські війська відбивають російський посилений механізований штурм розміром до роти на південний захід від Максимільянівки, що вказує на те, що окупанти просунулися на південний захід від населеного пункту.

Міністерство оборони Великої Британії 6 листопада заявило, що війська РФ окупували Гірник, а український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ відступили з району Ізмайлівка - Гірник - Курахівка - Острівське.

Російські джерела ISW також стверджували, що путінські війська захопили Гірник станом на 4 листопада.

Російські окупанти продовжували атакувати під самим Кураховим, біля Новодмитрівки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Степанівки, Гострого, Максимільянівки, Іллінки, Вовченки та Острівського 4 і 5 листопада.

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 листопада, показують, що війська РФ просунулися на північний захід від Богоявленки та на захід від Шахтарського.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська захопили Трудове та просунулися на північ від Костянтинівки, і на захід від Золотої Ниви, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Війська РФ продовжували атакувати поблизу Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки, біля Ганнівки та Дальнього, Трудового, Богоявленки, Максимівки, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та біля Урожайного 4 і 5 листопада.

"Південна вісь"

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися під час локальних наземних атак у західній частині Запорізької області 5 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що війська РФ просунулися до смуги на південний захід від Новоданилівки.

4 листопада російський "воєнкор" заявив, що путінські війська просунулися на 1,5 км на північ вздовж вітрозахисних смуг на захід від Нестерянки, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжували атакувати на північ від Роботиного в районі Новоданилівки та Оріхова, та на північний захід від Роботиного біля Новоандріївки та Малих Щербаків 4 та 5 листопада.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники продовжували безуспішні атаки на Дніпровському напрямку. В ISW зазначили, що ймовірно, йдеться про райони на лівому березі Херсонської області та про острови дельти річки Дніпро 4 та 5 листопада.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 5 листопада поінформували, що на фронті відбулося 131 бойове зіткнення.

Також у військовому командуванні розповіли, що найактивніше російські окупанти атакували на Покровському та Курахівському напрямках.