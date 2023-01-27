ВСУ возобновили контрнаступление в районе Кременной: карты боев

Контрнаступление ВСУ на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Российские источники утверждают, что 26 января украинские войска возобновили контрнаступление в районе Кременной. Российский военный блоггер утверждает, что украинские войска начали наступление на позиции 144-й мотострелковой дивизии (20-й общевойсковой армии Западного военного округа) вблизи Кременной в ночь на 25 января. Он утверждает, что 144-я мотострелковая дивизия отразила атаку и заставила украинские войска отступить на исходные позиции, но утром украинские войска возобновили попытки атаковать позиции россиян по направлению к Торскому (14 км к западу от Кременной).

Российские источники опубликовали кадры якобы ударов россиян по украинским позициям у Кременной. Съемки боевых действий с геолокацией, опубликованные 4-й мотострелковой бригадой так называемой "ЛНР", первоначально опубликованы 12 января, якобы показывают, как силы так называемой "ЛНР" обстреливают украинскую машину в лесном массиве близ Кременной. Генштаб Украины заявил, что российские войска нанесли ограниченный наземный удар в Краснопоповке (6 км к северу от Кременной).

Бои на Донбассе

26 января русские войска продолжили наземные атаки вокруг Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута вблизи Верхнекаменского (30 км к северо-востоку), Благодатного (8 км к северо-востоку), Спорного (27 км к северо-востоку), Раздолевки (15 км к северо-востоку); и к югу от Бахмута у Клещиевки (7 км к юго-западу). Геолокационные кадры, опубликованные 25 января, показывают, что российские войска постепенно продвигаются к юго-восточным окрестностям Бахмута. Российские "военнокры" продолжали обсуждать боевые действия в самом Бахмуте. Представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил, что за сутки на Бахмутском направлении российские войска провели 39 боевых столкновений и только 25 января в боевых столкновениях российские войска потеряли почти целый батальон. В оперативной группировке Объединенных сил Украины отметили, что группа "Вагнера" использует тактику небольших подразделений и штурмовых отрядов в размере до четырех-пяти человек для нападения и проникновения в городские районы Бахмута.

26 января российские войска продолжили наземные атаки на западную окраину Донецка. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление России на Марьинку на юго-западной окраине Донецка. Российский военный блоггер заявил, что российские войска продолжают бои за западную часть Марьинки. Другой российский "военкор" утверждал, что 1-я мотострелковая бригада так называемой "ДНР" взяла под контроль Водяное на северо-западной окраине Донецка. Российский военный блоггер отметил, что силы так называемой "ДНР" истощены разными боями на этом направлении и им не хватает живой силы для удержания территории или дальнейшего продвижения в районе Донецка.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области 26 января. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали Угледар и Павловку, примерно в 30 км к юго-западу от города Донецк. Российские источники широко утверждали, что русские войска перекрыли трассу Покровское-Угледар, хотя нет ни одной четкой дороги, пролегающей от Покровского (75 км к северо-западу от Угледара) до Угледара, что, вероятно, означает, что российские источники заявляют о контроле над частью дороги T0509. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска прорвали украинскую оборону на южной окраине Угледара и заняли позиции в самом Угледаре. На видео, снятом украинскими военными в районе Угледара, виден сильный дым вблизи Угледара, а украинский военный заявил, что российские войска активно штурмуют населенный пункт. Несколько российских источников подчеркнули, что российские войска все еще не контролируют весь Угледар, но продолжаются тяжелые бои.

"Южная ось"

26 января украинские официальные лица сообщили, что российские силы в Запорожской области не проводят наступательных операций в размере и масштабе, необходимых для полномасштабного наступления, что подтверждает предварительную оценку ISW. Начальник украинского Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что российские войска не накопили достаточно мощную ударную группировку для наступления на запорожском направлении, но предупредил, что российские войска несколько усилили свое присутствие живой силы в Запорожской области на стоимость других единиц. и направления авансирования Ерин отметил, что российские войска продолжают вести наземные удары из 10 человек и обстреливать украинские силы из ствольной и реактивной артиллерии. Ерин также заявил, что российские войска могут намерены закрепить украинские силы на линии фронта в Запорожской области. Эти усилия несовместимы с продолжением российской информационной операции по текущему и успешному российскому наступлению в Запорожской области.

Российские "военкоры", в том числе тот, который, как было доказано, состряпал ложную информацию о ситуации на линии фронта, утверждали, что российские и украинские силы воевали у Щербаков, Малых Щербак, Новоданиловки, Новопокровки Запорожской области. Российский военный блоггер охарактеризовал российские наступательные операции в этом районе как "позиционное наступление" и утверждал, что линия фронта не изменилась, подтверждая предварительную оценку ISW о том, что скорость и эффективность заявленных российских наземных атак в этом районе низки. Российские и украинские источники продолжали сообщать, что российские войска обстреливали районы, которые оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов ранее утверждал, что контролируют российские войска, в частности, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Каменское и Белогорье.

Несколько российских военкоров продолжали предупреждать о контрнаступлении Украины на запорожском направлении, указывая на то, что продолжающиеся наземные атаки в этом районе и сопутствующая информационная операция, вероятно, направлены на то, чтобы испортить украинские усилия. Рогов продолжал утверждать, что украинские силы готовятся к решительной атаке против Мелитополя и Бердянска в ближайшие месяцы, но успехи России на поле боя снизят способность украинских вооруженных сил выполнить это оружие. Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска перешли в полную боевую готовность к возобновлению российского наступления в районе Каменского-Степного вблизи Орехова, что указывает на продолжающуюся обеспокоенность действиями Украины на этом фронте. Еще один российский военкор, который, как было доказано, сфабриковал ложную информацию о ситуации на передовой, заявил, что украинские войска готовятся к активным боевым действиям и переправили колонну бронетехники в сторону Каменского на восточном берегу Каховского водохранилища.

Российские источники утверждали, что 26 января украинские силы попытались совершить очередную высадку на восточном (левом берегу) Херсонской области. Российские военные блоггеры, в том числе ранее сфабриковавшие информацию, утверждали, что огонь российской артиллерии помешал украинским силам высадиться вблизи Каховки или Днепра ночью на 25-26 января. Украинские силы совершили успешный рейд под Каховкой 23-24 января, как ранее сообщал ISW.

Российские оккупационные власти продолжают пытаться восстановить российские логистические линии через Крым к югу Херсонской и Запорожской областей. 26 января оккупационные власти сообщили, что власти возобновили третий из четырех общих пролетов моста, необходимых для ремонта автомобильного моста через Керченский пролив, и планируют установить четвертый пролет 31 января. Российские оккупационные власти утверждают, что завершат восстановление автомобильного моста через Керченский пролив в марте 2023 года.